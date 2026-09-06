Repasa la eliminación de Alejandro Tabilo ante Alexander Zverev en la tercera ronda del US Open
El tenista chileno se despidió del Grand Slam estadounidense tras caer en tres sets ante el número dos del ranking mundial.
Minuto a minuto
|Puntos
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alejandro Tabilo
|2
|6 (2)
|2
|Alexander Zverev
|6
|7
|6
¡Final del partido!
Zverev liquida el tercer set y elimina a Alejandro Tabilo del US Open. Fue triunfo por 6-2, 7-6 (2) y 6-2.
Muy sólido Zverev, que acaricia el triunfo
El alemán se pone a tiro de la clasificación a octavos de final tras ratificar el break.
Las dobles faltas condenan a Tabilo
El chileno comete errores imperdonables al momento de servir y le acaban quebrando.
Palo a palo
Por ahora, ambos tenistas mantienen intactos sus servicios durante este tercer set.
Firme actuación
Tabilo deja en cero a Zverev. 2-2.
Zverev mantiene la tónica
El alemán se queda con el juego con facilidad.
Juego necesario para ganar confianza
Tabilo también hace respetar su saque. 1-1 en el inicio del tercer set.
Zverev parte con el pie derecho
En el inicio del tercer set, el alemán retoma las cosas donde las había dejado y hace valer su servicio.
Tie-break y set para Zverev
La lucha de Tabilo no encuentra premio. En la muerte súbita tuvo un inicio prometedor, pero se fue desplomando víctima del cansancio y no logró hacerle frente al alemán.
¡Tabilo no se rinde!
Cuando Zverev tenía todo para ganar el set, el chileno responde con un quiebre salvador. Hay tie-break.
No era el momento para los errores...
Cuando parecía que encaminaba el triunfo en el segundo set, Tabilo se complica y le vuelven a quebrar. Ahora, Zverev servirá para llevarse el parcial.
El juego más peleado es para Zverev
Aumentó la tensión en Nueva York. Por un momento, Tabilo llegó a tener dos set points a su favor pero no pudo aprovecharlos. Luego, el alemán vivió lo mismo. Al final, después de varios rallys e intercambios de ventaja, Sascha lo empata.
¡Qué manera de ratificar el quiebre!
Tabilo aplasta a Zverev en este juego y pasa a remontar el segundo set. Notable.
¡Quiebra Tabilo!
Enorme actuación de Jano, que se viene arriba cuando el panorama era totalmente adverso.
Gran juego de Tabilo
El chileno demuestra sus credenciales, dejando totalmente en blanco a Zverev. Hay partido todavía.
No hay cómo detener a Zverev
A punta de movimientos veloces y anticipos sobre la red, Sascha logra reponerse a un 0-30 inicial y pone el segundo set con un 4-2 a su favor.
Un poco de alivio para Tabilo
Jano logra mantener el saque, descontando el marcador a un 2-3.
Tabilo, en blanco...
Zverev ratifica el break con un tenis muy superior al del chileno. Nuevamente lo dejó sin puntos.
Se repite lo peor
Le vuelven a quebrar a Tabilo, que parecía reponerse en este segundo set. Zverev no perdona nada.
Zverev no tarda en devolverle la mano
Ahora es el alemán el que deja sin puntos al chileno.
¡Gran inicio de Tabilo!
Ese es el nivel que necesita el chileno, que deja sin puntos por primera vez en el partido a Zverev.
¡Primer set para Zverev!
Con un amplio dominio, el alemán se lleva la primera manga ante un Tabilo que pagó caro sus errores.
Tabilo pone un poco de lucha
El chileno aguanta los embates de Zverev y logra descontar una vez más el tablero. Ahora sí estuvo preciso desde el saque, con un par de Ace.
Zverev, imparable
El alemán deja totalmente en blanco a Tabilo.
Llega el primer juego para Tabilo
Después de varios minutos de nerviosismo y malas decisiones, el chileno se encuentra con un claro de luz y descuenta el marcador.
Zverev no se despeina
El alemán pasa la aplanadora. 0-4 abajo Tabilo, que ahora servirá.
Tabilo se desmorona y le vuelven a quebrar
En el inicio del juego, el chileno llegó a estar 40-0 arriba pero no pudo capitalizarlo. Luego, el partido se emparejó e intercambiaron ventajas constantemente, hasta que Zverev logró poner su jerarquía sobre la mesa. 0-3 abajo y el panorama se pone cuesta abajo.
Zverev ratifica el quiebre
El alemán se queda con el segundo juego sin complicaciones. Turno para Jano, que tiene que sacudirse de un inicio complicado.
Inicio totalmente errático para Tabilo
El chileno incurrió en errores no forzados de inmediato y Zverev no dudó a la hora de quebrarle. Mala pinta.
¡Comienza el partido!
Alejandro Tabilo y Alexander Zverev ya se enfrentan en la tercera ronda del US Open. Parte sirviendo el chileno.
Trabajo de activación
Alejandro Tabilo y Alexander Zverev realizan golpeos con la raqueta en el precalentamiento. Está a minutos de comenzar el encuentro.
El camino de Tabilo
Jano llega a la tercera ronda del US Open habiendo superado al alemán Yannick Hanfmann en la primera fase y al australiano Alexei Popyrin en la segunda.
Historial favorable para Zverev
Tabilo se ha enfrentado dos veces ante el alemán, cayendo en ambas ocasiones: semifinales del Masters 1000 de Roma en 2024 y primera ronda del US Open en 2025.
Alejandro Tabilo choca ante Alexander Zverev
Por la tercera ronda del US Open, el tenista chileno se mide al actual número dos del ranking mundial.
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