Repasa la eliminación de Alejandro Tabilo ante Alexander Zverev en la tercera ronda del US Open

Tabilo se desmorona y le vuelven a quebrar

En el inicio del juego, el chileno llegó a estar 40-0 arriba pero no pudo capitalizarlo. Luego, el partido se emparejó e intercambiaron ventajas constantemente, hasta que Zverev logró poner su jerarquía sobre la mesa. 0-3 abajo y el panorama se pone cuesta abajo.