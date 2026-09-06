EE.UU. intercepta y hunde embarcación vinculada a Los Choneros en el Pacífico Oriental

El SOUTHCOM interceptó en el Pacífico Oriental otra embarcación presuntamente empleada para abastecer combustible por la banda Los Choneros. Captura de pantalla.

Estados Unidos anunció este sábado una nueva interceptación en el Pacífico Oriental de una embarcación que habría sido empleada como punto de abastecimiento de combustible por la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador, solo un día después de ejecutar una segunda operación de este mismo tipo en la última semana.

“Bajo la dirección del Comando Sur (SOUTHCOM), las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptaron con éxito una estación flotante de reabastecimiento de combustible con múltiples embarcaciones que apoyaba operaciones ilícitas de narcotráfico en alta mar en el Pacífico Oriental”, informó la autoridad castrense en redes sociales.

On Sept. 5, at the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a multi-vessel floating refueling station in support of illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessels… pic.twitter.com/wVPoTxGmnC — U.S. Southern Command (@Southcom) September 5, 2026

En su publicación en X, el comando aseguró que informaciones de Inteligencia confirmaron que dicha nave “operaban en apoyo de la violenta organización narcoterrorista Los Choneros”, tras lo cual explicó que las personas a bordo fueron “entregadas a las autoridades ecuatorianas”.

“Una vez asegurada la embarcación principal y desembarcada la tripulación, las fuerzas estadounidenses la hundieron junto con las naves de apoyo” , añadió sobre el operativo.

Para culminar su informe afirmando que “la JTF-WHEM continúa realizando operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el hemisferio occidental”.

Al igual que con las anteriores operaciones, la intercepción de este sábado fue confirmada por el Ministerio de Defensa de Ecuador, el cual en un mensaje en X indicó que “en una operación ejecutada en alta mar, el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) intervino la embarcación María Candelaria”.

“La embarcación estaría vinculada a la organización narco-terrorista Los Choneros y sería utilizada como una estación de reabastecimiento flotante para embarcaciones menores en actividades ilícitas de narcotráfico”, apuntó la cartera ecuatoriana.