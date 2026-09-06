SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Al menos tres muertos deja ataque ruso a ciudad ucraniana de Chuguev en el marco de la visita de delegación de EE.UU. a Kiev

    Las autoridades de la localidad ubicada en la región de Járkov confirmaron que un niño de 11 años, una joven de 19 y un hombre de 45 fallecieron a causa del ataque aéreo atribuido al Ejército de Rusia.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Las consecuencias de un ataque ruso contra la ciudad de Chuguev, en la región ucraniana de Járkov. Foto: @BohuslavskaKate en X.

    Al menos tres personas, una de ellas un niño, murieron y otra resultó herida este sábado tras un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Chuguev, en la región de Járkov -en el noroeste del país-, pese al alto al fuego temporal en Kiev ordenado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

    Una decisión tomada por el Kremlin pese a la visita de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a la capital ucraniana, y después de que el gobierno de Volodymyr Zelensky comunicara a Moscú que Ucrania suspendería sus ataques contra territorio ruso, por la llegada a Moscú de la misión estadounidense para reanudar las conversaciones de paz.

    Poco después del ataque a Chuguev, su alcaldesa, Halyna Minaeva, confirmó la ofensiva en redes sociales, describiéndola como a “una tragedia indescriptible en nuestra comunidad”.

    “Hace menos de media hora, el enemigo ha lanzado un ataque con un dron en pleno centro de Chuguev. Ha fallecido un niño y una mujer ha resultado gravemente herida. Se está comprobando si hay más víctimas”, indicó.

    Añadió que “se han producido daños en viviendas particulares. Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos”.

    Más tarde, las autoridades locales confirmaron que tres personas -un niño de 11 años, una joven de 19 y un hombre de 45- murieron a causa del ataque aéreo atribuido al Ejército ruso, y de momento no se descarta la posibilidad de que pueda haber más víctimas mortales.

    “Una vivienda unifamiliar, una dependencia y un garaje han quedado destruidos. Un incendio arrasa la zona del ataque enemigo. Todos los servicios de emergencia trabajan a pleno rendimiento para mitigar las consecuencias de la llegada del enemigo”, señaló poco después el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, en redes sociales.

    Más sobre:UcraniaChuguevRusiaAtaqueEstados UnidosDelegaciónMuertosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno retrocede en la pausa a los SLEP, pero indicaciones oficialistas abren la puerta a una pausa indefinida

    Gloria Montenegro se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas

    A menos de un mes de su salida del gobierno: Natalia Duco regresa a La Moneda como asesora del Segundo Piso

    Latam inicia la recompra de sus acciones en bolsa

    Alcalde Luksic califica de “actos de terrorismo” ataques a cuartel de Bomberos y comisaría de Huechuraba y anuncia querella

    Detienen a cuatro funcionarios de Gendarmería del CCP Collipulli: les imputan asociación delictiva y otros delitos

    Lo más leído

    1.
    Liga Árabe condena “firmemente” las palabras de ministros de Israel sobre el desplazamiento de la población de Gaza

    Liga Árabe condena “firmemente” las palabras de ministros de Israel sobre el desplazamiento de la población de Gaza

    2.
    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    3.
    Erupción de volcán en Indonesia obliga a cancelar cientos de vuelos y afecta a más de 22 mil pasajeros

    Erupción de volcán en Indonesia obliga a cancelar cientos de vuelos y afecta a más de 22 mil pasajeros

    4.
    Extrema derecha alemana roza la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt y se ilusiona con ganar primer gobierno regional desde la Segunda Guerra Mundial

    Extrema derecha alemana roza la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt y se ilusiona con ganar primer gobierno regional desde la Segunda Guerra Mundial

    5.
    Roberto Vannacci, el exgeneral que desafía a Meloni en Italia

    Roberto Vannacci, el exgeneral que desafía a Meloni en Italia

    6.
    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?
    Chile

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Gobierno retrocede en la pausa a los SLEP, pero indicaciones oficialistas abren la puerta a una pausa indefinida

    Gloria Montenegro se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas

    Latam inicia la recompra de sus acciones en bolsa
    Negocios

    Latam inicia la recompra de sus acciones en bolsa

    El cronograma que se diseña para las próximas elecciones de la CPC

    Fintech Galgo apela multa de la CMF y revela que no registra utilidades en sus ocho años de operación

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana
    Tendencias

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Una chilena hace historia en Alemania: Paz Gallo conquista el primer Red Bull Cerro Abajo femenino
    El Deportivo

    Una chilena hace historia en Alemania: Paz Gallo conquista el primer Red Bull Cerro Abajo femenino

    Hijo de Ancelotti se rinde ante Pellegrini a horas de enfrentar al Betis en la Champions: “No recibe el reconocimiento que merece”

    José Mourinho no se olvida de la caída ante Betis de Pellegrini y vuelve a la carga en la previa de la Champions

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios
    Cultura y entretención

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    Dimite el jefe de la Policía de Perú entre críticas a su labor por el aumento de la criminalidad
    Mundo

    Dimite el jefe de la Policía de Perú entre críticas a su labor por el aumento de la criminalidad

    Roberto Vannacci, el exgeneral que desafía a Meloni en Italia

    La vida después de MAGA: el grupo que ofrece una “salida” para los derechistas que cuestionan el trumpismo

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?