Al menos tres muertos deja ataque ruso a ciudad ucraniana de Chuguev en el marco de la visita de delegación de EE.UU. a Kiev

Las consecuencias de un ataque ruso contra la ciudad de Chuguev, en la región ucraniana de Járkov. Foto: @BohuslavskaKate en X.

Al menos tres personas, una de ellas un niño, murieron y otra resultó herida este sábado tras un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Chuguev, en la región de Járkov -en el noroeste del país-, pese al alto al fuego temporal en Kiev ordenado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Una decisión tomada por el Kremlin pese a la visita de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a la capital ucraniana, y después de que el gobierno de Volodymyr Zelensky comunicara a Moscú que Ucrania suspendería sus ataques contra territorio ruso, por la llegada a Moscú de la misión estadounidense para reanudar las conversaciones de paz.

Poco después del ataque a Chuguev, su alcaldesa, Halyna Minaeva, confirmó la ofensiva en redes sociales, describiéndola como a “una tragedia indescriptible en nuestra comunidad”.

“Hace menos de media hora, el enemigo ha lanzado un ataque con un dron en pleno centro de Chuguev. Ha fallecido un niño y una mujer ha resultado gravemente herida. Se está comprobando si hay más víctimas”, indicó.

Añadió que “se han producido daños en viviendas particulares. Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos” .

Más tarde, las autoridades locales confirmaron que tres personas -un niño de 11 años, una joven de 19 y un hombre de 45- murieron a causa del ataque aéreo atribuido al Ejército ruso, y de momento no se descarta la posibilidad de que pueda haber más víctimas mortales.