El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera

En palabras sencillas

Richard Ford

Feltrinelli

Como un viejo amigo que repasa su vida, sentado con un vaso de whisky en un bar perdido en Misisipi, Richard Ford escribe este ensayo con soltura y simplicidad, de manera que hasta al lector más distraído le resulte fácil seguirlo. A sus 81 años, el hombre de El día de la independencia, vuelve la mirada sobre aquello que ha ocupado buena parte de su vida: escribir. En palabras sencillas, breve ensayo que inaugura las Feltrinelli Lectures, es una suerte de balance personal sobre el oficio, la literatura y las razones que explican una trayectoria de casi medio siglo. Pero hay una pregunta que organiza el libro y que resulta especialmente interesante: ¿son políticas sus novelas? Ford recuerda que durante años rechazó esa posibilidad. Sus historias, pobladas por individuos comunes y centradas en sus conflictos íntimos, no pretendían transmitir una ideología ni funcionar como novelas de tesis. Sin embargo, con el tiempo comprende que toda vida privada está atravesada por la sociedad en que se desarrolla. Narrar a esos hombres y mujeres, sus deseos, pérdidas y pequeñas aspiraciones, supone también retratar una época. La política, entonces, no necesita irrumpir en la novela: puede estar allí, silenciosamente, en las condiciones que determinan la existencia de sus personajes. El mayor mérito de Ford está precisamente en defender esa literatura atenta a lo particular. Para él, cualquier dimensión política pierde valor si no está sostenida por una escritura de alta calidad. Antes que entregar respuestas, la novela debe observar, preguntar y tratar de comprender la complejidad humana. Es una concepción coherente con el realismo que ha desarrollado desde El periodista deportivo y, especialmente, con la saga de Frank Bascombe. En palabras sencillas no alcanza, sin embargo, la grandeza de sus mejores ficciones. Por momentos resulta reiterativo y algunas reflexiones parecen menos profundas de lo que promete su planteamiento. Aun así, su tono sereno, honesto y despojado convierte estas páginas en un atractivo autorretrato intelectual. Más que un tratado sobre literatura, es la conversación de un gran novelista consigo mismo acerca de por qué todavía vale la pena escribir.