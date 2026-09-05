Putin ordena suspender por tres días los ataques contra Kiev durante visita de emisarios de Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó suspender durante tres días los ataques contra Kiev, en coincidencia con la visita a Rusia y Ucrania de los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes buscan reactivar las negociaciones para poner fin a la guerra.

“El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev. Esto está relacionado con los preparativos de los contactos de los enviados estadounidenses en Kiev”, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La decisión se produjo después de que el gobierno de Volodímir Zelenski comunicara a Moscú que Ucrania suspendería sus ataques contra territorio ruso mientras Witkoff y Kushner permanezcan en ambos países.

“Rusia debe hacer lo mismo (…) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible”, había señalado Zelenski.

Washington había pedido a ambos bandos garantías de seguridad para el desplazamiento de sus enviados. El anuncio de Putin supone un giro respecto de la postura expresada inicialmente por el Kremlin, que el viernes había descartado un acuerdo con Kiev para establecer una moratoria de los bombardeos.

Witkoff y Kushner llegan a Moscú

Los representantes del presidente estadounidense Donald Trump llegaron este sábado a Moscú y serán recibidos por Putin.

Se trata de su primera visita a la capital rusa desde enero y, posteriormente, tienen previsto trasladarse a Kiev, ciudad a la que ninguno de los dos había viajado anteriormente en el marco de estas gestiones.

Trump aseguró que sus emisarios “llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra”, mientras el Kremlin llamó a no anticipar los resultados de las conversaciones.

Putin se ha mostrado dispuesto a recibir a ambos negociadores, aunque hasta ahora ha rechazado tanto un alto el fuego prolongado como una eventual cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania, salvo que sea para concretar un acuerdo definitivo.