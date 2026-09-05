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    PDI detiene a joven de 20 años por almacenamiento de material pornográfico infantil en Los Ángeles

    La investigación de la Brisex se inició a partir de una denuncia. Durante el procedimiento, el imputado autorizó voluntariamente la revisión de un dispositivo electrónico, donde los detectives encontraron el material.

    Por 
    Felipe Rivera
    PDI detiene a joven de 20 años por almacenamiento de material pornográfico infantil en Los Ángeles. Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Los Ángeles detuvieron a un hombre chileno de 20 años por su presunta responsabilidad en el delito de adquisición o almacenamiento de material pornográfico infantil.

    La investigación, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, se inició a partir de una denuncia que permitió activar las diligencias y reunir antecedentes sobre el caso.

    Según informó la PDI, mediante labores de análisis criminal y recopilación de información, los detectives lograron ubicar al imputado y avanzar en una serie de diligencias investigativas.

    Durante el procedimiento, el joven autorizó voluntariamente la revisión de un dispositivo electrónico. En su interior, los funcionarios encontraron material que, de acuerdo con la policía, permitió reunir antecedentes suficientes para detenerlo por delitos asociados al almacenamiento de contenido de carácter sexual que involucraba a una persona menor de edad.

    El detenido fue posteriormente puesto a disposición del tribunal correspondiente para su control de detención.

    La subcomisaria Priscila González, oficial investigadora de la Brisex Los Ángeles, recalcó “la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho que involucre a niños, niñas y adolescentes, ya que una denuncia realizada a tiempo permite activar los protocolos correspondientes, proteger a las víctimas y desarrollar diligencias investigativas destinadas a esclarecer los hechos y establecer responsabilidades”.

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