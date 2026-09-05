Duelo oficial por fallecimiento de Camilo Escalona: qué implica la medida adoptada por el gobierno de Kast

El Gobierno decretó duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre por el fallecimiento del expresidente del Senado y del Partido Socialista, Camilo Escalona Medina, quien padecía un grave cáncer de próstata.

A través de una publicación en redes sociales, el Ministerio del Interior informó que la medida fue adoptada en homenaje al histórico dirigente socialista.

Por disposición de S.E. el Presidente de la República, desde el Ministerio del Interior se ha decretado duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre, con motivo del fallecimiento de don Camilo Enrique Escalona Medina, expresidente del Senado. — Ministerio del Interior (@min_interior) September 5, 2026

Escalona tenía 71 años y se mantenía como secretario general de la colectividad. Sin embargo, se había alejado de la vida pública a comienzos de este año, luego de que su estado de salud se agravara.

En abril pasado, en entrevista con La Tercera, Escalona se refirió a la enfermedad como una de las “tres grandes batallas en mi vida”.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, agradeció la decisión del Ejecutivo y las muestras de apoyo recibidas tras la muerte de Escalona. “Creo que también el Gobierno reconoce en la persona de Camilo Escalona a un hombre de Estado, una persona que siempre pensó en el país”, señaló.

Añadió que su partida afecta profundamente a la colectividad: “No solo en lo político, en lo personal, lo vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta”.

¿Qué significa decretar duelo oficial y en qué se diferencia con el duelo nacional?

El duelo oficial es una medida decretada por el Ejecutivo para rendir homenaje ante el fallecimiento de una persona de especial relevancia para el país.

Durante su vigencia, la Bandera Nacional debe permanecer a media asta en edificios y reparticiones públicas, además de unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros. También se suspenden los actos y ceremonias de Gobierno que tengan carácter de festejo.

Puede extenderse por uno o más días y no implica un feriado ni un día libre para la ciudadanía.

La principal diferencia con el duelo nacional está en su alcance. Este último se establece por tres o más días y, además de las medidas anteriores, contempla la suspensión de espectáculos y entretenimientos públicos.

El duelo oficial, en cambio, no obliga a suspender este tipo de actividades. Ninguna de las dos medidas supone por sí misma la paralización general de las actividades laborales o comerciales.