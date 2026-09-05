SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Duelo oficial por fallecimiento de Camilo Escalona: qué implica la medida adoptada por el gobierno de Kast

    El Gobierno estableció la medida para este 5 y 6 de septiembre en homenaje al expresidente del Senado. Durante su vigencia, las banderas de edificios públicos deben permanecer a media asta y se suspenden los actos oficiales de carácter festivo.

    Por 
    Felipe Rivera
    Duelo oficial por fallecimiento de Camilo Escalona: qué implica la medida adoptada por el gobierno de Kast Andres Perez

    El Gobierno decretó duelo oficial para los días 5 y 6 de septiembre por el fallecimiento del expresidente del Senado y del Partido Socialista, Camilo Escalona Medina, quien padecía un grave cáncer de próstata.

    A través de una publicación en redes sociales, el Ministerio del Interior informó que la medida fue adoptada en homenaje al histórico dirigente socialista.

    Escalona tenía 71 años y se mantenía como secretario general de la colectividad. Sin embargo, se había alejado de la vida pública a comienzos de este año, luego de que su estado de salud se agravara.

    En abril pasado, en entrevista con La Tercera, Escalona se refirió a la enfermedad como una de las “tres grandes batallas en mi vida”.

    La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, agradeció la decisión del Ejecutivo y las muestras de apoyo recibidas tras la muerte de Escalona. “Creo que también el Gobierno reconoce en la persona de Camilo Escalona a un hombre de Estado, una persona que siempre pensó en el país”, señaló.

    Añadió que su partida afecta profundamente a la colectividad: “No solo en lo político, en lo personal, lo vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta”.

    ¿Qué significa decretar duelo oficial y en qué se diferencia con el duelo nacional?

    El duelo oficial es una medida decretada por el Ejecutivo para rendir homenaje ante el fallecimiento de una persona de especial relevancia para el país.

    Durante su vigencia, la Bandera Nacional debe permanecer a media asta en edificios y reparticiones públicas, además de unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros. También se suspenden los actos y ceremonias de Gobierno que tengan carácter de festejo.

    Puede extenderse por uno o más días y no implica un feriado ni un día libre para la ciudadanía.

    La principal diferencia con el duelo nacional está en su alcance. Este último se establece por tres o más días y, además de las medidas anteriores, contempla la suspensión de espectáculos y entretenimientos públicos.

    El duelo oficial, en cambio, no obliga a suspender este tipo de actividades. Ninguna de las dos medidas supone por sí misma la paralización general de las actividades laborales o comerciales.

    Lee también:

    Más sobre:Camilo EscalonaGobiernoPartido SocialistaKastMinisterio Interior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región

    CPC pone las fichas en la inversión como “punto de inflexión” para impulsar la actividad y proyecta alza del PIB sobre 3% en 2027

    Cochilco: capacidad mundial para fundir cobre crecerá 32% al 2041

    Política de activos e implicancias fiscales

    Precios de restaurantes y alojamientos fueron los que más subieron en la última década entre las divisiones del IPC

    Cerca de 350 ferreterías nuevas se han abierto en la capital en el último año y rubro totaliza más de 9 mil locales

    Lo más leído

    1.
    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    No tiene colchón ni frazadas: imputado por Imperio Ámsterdam presenta cautela de garantías por condiciones en Santiago 1

    2.
    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    3.
    Eric Goles: “Nunca estuve de acuerdo con la creación de un Ministerio de Ciencia”

    Eric Goles: “Nunca estuve de acuerdo con la creación de un Ministerio de Ciencia”

    4.
    Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 71% cree que tiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes

    Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 71% cree que tiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes

    5.
    Fiscalía cierra nuevamente investigación por fraude al fisco y presenta acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto

    Fiscalía cierra nuevamente investigación por fraude al fisco y presenta acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto

    6.
    Cifra negra de homicidios: fundación denuncia que en tres años han muerto 276 niños por causas sin determinar

    Cifra negra de homicidios: fundación denuncia que en tres años han muerto 276 niños por causas sin determinar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este lunes 7 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Andrea Parra, diputada y vicepresidenta PPD, por tensiones con Pedro Araya: “Él debe sentirse acogido y tiene el respaldo del partido”

    CPC pone las fichas en la inversión como “punto de inflexión” para impulsar la actividad y proyecta alza del PIB sobre 3% en 2027
    Negocios

    CPC pone las fichas en la inversión como “punto de inflexión” para impulsar la actividad y proyecta alza del PIB sobre 3% en 2027

    Cochilco: capacidad mundial para fundir cobre crecerá 32% al 2041

    Política de activos e implicancias fiscales

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio
    Tendencias

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    “Solo pasó un susto”: la reacción de la prensa internacional al debut de Vozinha con Colo Colo por la Liga de Primera
    El Deportivo

    “Solo pasó un susto”: la reacción de la prensa internacional al debut de Vozinha con Colo Colo por la Liga de Primera

    El millonario monto que se embolsa Alejandro Tabilo tras ser eliminado por Zverev en la tercera ronda del US Open

    De ser figura en Brasil a vivir en la calle: la dramática historia de Régis Pitbull que conmueve al fútbol

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios
    Cultura y entretención

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región
    Mundo

    Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región

    Trump sugiere cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de ‘Nueva América’

    Irán advierte a Corea del Sur de “graves consecuencias” si realiza un despliegue militar en el estrecho de Ormuz

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?