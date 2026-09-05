Homicidio en La Serena: un hombre murió y otro resultó herido tras ataque a balazos. Imagen referencial.

Un hombre murió y otro resultó herido tras un ataque con arma de fuego ocurrido durante la madrugada de este sábado 5 de septiembre en La Serena.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, las víctimas corresponden a dos ciudadanos venezolanos, de 34 y 32 años, quienes ingresaron al Servicio de Urgencias del Hospital de La Serena con lesiones provocadas por impactos balísticos.

El hombre de 34 años ingresó fallecido al recinto asistencial, mientras que la segunda víctima, de 32 años, permanece lesionada.

De acuerdo con el fiscal adjunto de la Fiscalía ECOH, Freddy Salinas, el ataque habría ocurrido cerca de las 4.25 horas, cuando un vehículo que transitaba por Avenida Balmaceda efectuó disparos contra personas que salían de un local comercial del sector.

La víctima fatal recibió varios impactos balísticos. El segundo hombre sufrió lesiones de menor gravedad y, según informó el persecutor, ya habría sido dado de alta.

Salinas sostuvo que todavía no es posible establecer el móvil del ataque ni determinar si se trató de un eventual ajuste de cuentas.

Las diligencias se concentran en la intersección de Avenida Balmaceda con Domeyko, donde Carabineros mantiene aislado el sitio del suceso para permitir el trabajo investigativo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público se encuentra empadronando testigos y realizando una búsqueda de cámaras de seguridad que permitan identificar a sus responsables.

PDI realiza peritajes en el sitio del suceso

Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, realizan diligencias científico-técnicas relacionadas con el homicidio y el homicidio frustrado.

El subprefecto Freddy Montoya, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, señaló que se encuentran “realizando todas las diligencias e indagatorias a fin de establecer fehacientemente cómo ocurren los hechos y a fin también de establecer la autoría de los imputados”.

Entre las diligencias está el levantamiento de evidencia en Balmaceda con Domeyko, además del empadronamiento de posibles testigos y la revisión de registros audiovisuales del sector.

Hasta el momento no se han informado personas detenidas.