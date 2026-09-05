Declaran alerta amarilla para provincia del Biobío por viento: rachas podrían alcanzar 100 km/h en cordillera

La Dirección Regional de Senapred Biobío declaró alerta amarilla para la provincia del Biobío por viento, ante los alertamientos meteorológicos vigentes informados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Para la provincia del Biobío se pronostica viento moderado a fuerte de dirección Este (Raco, Puelche) en cordillera, además de viento normal a moderado de dirección Este en precordillera. Ambos alertamientos se extienden entre el 5 y el 6 de septiembre.

Diego Zulueta, jefe de la Unidad Regional de Alerta Temprana, señaló que la medida responde al pronóstico de viento de intensidad moderada a fuerte que se desarrollará durante este fin de semana en sectores de valle, precordillera y cordillera de la Región del Biobío.

“Los rangos de viento alcanzarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora de manera sostenida en estos sectores, alcanzando rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora del sector de valle, hasta 80 kilómetros por hora el sector de precordillera, y hasta 100 kilómetros por hora el sector de cordillera de la región del Biobío”, indicó.

Senapred declara Alerta Amarilla para provincia del Biobío por viento: rachas podrían alcanzar 100 km/h en cordillera CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Ante este pronóstico, Zulueta solicitó a la autoridad local mantener las acciones de preparación y la comunicación del riesgo hacia la comunidad.

Asimismo, llamó a la población a mantenerse alejada de estructuras de fácil desprendimiento, techumbres y árboles, además de mantenerse preparada ante posibles interrupciones de ruta o cortes del suministro eléctrico en estos sectores.

“Desde Senapred mantendremos el monitoreo permanente con los integrantes del sistema regional de prevención y respuesta ante desastres”, agregó.

En paralelo, la Dirección Regional de Senapred modificó la cobertura de la alerta temprana preventiva para las provincias de Concepción y Arauco por viento, medida que se mantiene vigente desde el 3 de septiembre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Senapred declara Alerta Amarilla para provincia del Biobío por viento: rachas podrían alcanzar 100 km/h en cordillera

En estas provincias, la alerta contempla viento moderado a fuerte de dirección Este (Raco, Puelche) en valle, precordillera y cordillera, mientras que otro aviso considera viento normal a moderado de dirección Este en litoral y cordillera de la costa. Ambos alertamientos se encuentran vigentes entre el 5 y el 6 de septiembre.

Según la información entregada por Senapred, la modificación de la Alerta Temprana Preventiva implica un reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.