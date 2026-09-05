Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez. Foto de redes sociales @cfmontreal

Este fin de semana llega el siguiente desafío para el Montreal de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier, quienes enfrentan a Philadelphia Union.

Los clubes se miden en el marco de la Major League Soccer (MLS) y el equipo con los jugadores nacionales va por una victoria que les permita levantar los ánimos, tras perder fuertemente por 1-7 ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Cuándo juega Philadelphia Union vs. Montreal

El partido de Philadelphia Union contra Montreal es este sábado 5 de septiembre a las 19:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Subaru Park de Pennsylvania, Estados Unidos.

Dónde ver a Philadelphia Union vs. Montreal

El partido de Philadelphia Union contra Montreal se transmite en la plataforma Apple TV.