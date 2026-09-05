Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League. Foto: @officialcpfc

Darío Osorio inicia nuevo capítulo para el fútbol chileno en Inglaterra. El atacante formado en Universidad de Chile fue anunciado por el Crystal Palace y se convirtió en el último nacional en llegar a la Premier League, una competencia en la que ya estaba Marcelino Núñez en el Ipswich Town y donde pasaron figuras como Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel y Mark González.

El jugador de 22 años llega procedente del Midtjylland de Dinamarca. Con su llegada, son 21 los futbolistas chilenos que han formado parte de un club de la Premier.

Jorge Robledo, el pionero que hizo historia

Jorge Robledo Oliver nació en Iquique, pero emigró junto a su familia a Inglaterra cuando era niño. Comenzó su carrera en Barnsley, donde jugó entre 1946 y 1949. Su rendimiento llamó la atención del Newcastle United, club al que llegó junto a su hermano Eduardo.

En las Urracas alcanzó el punto más alto de su carrera. Robledo fue campeón de la FA Cup en 1951 y 1952. En la temporada 1951-52, terminó como máximo goleador de la First Division, con 32 tantos. En total, registró más de 90 goles por Newcastle. Su historia tiene además una particularidad: fue uno de los primeros futbolistas nacidos en Sudamérica en convertirse en una figura de primera línea del fútbol inglés. Tras su exitoso paso por Newcastle regresó a Chile para defender a Colo Colo y O’Higgins.

Su imagen quedó inmortalizada en un dibujo que hizo John Lennon y que posteriormente utilizó en la portada de su disco Walls and Bridges.

Su hermano Eduardo Robledo también tuvo una extensa carrera en Inglaterra. Jugó en Barnsley y Newcastle junto a Jorge y posteriormente pasó por Notts County. Con Newcastle también conquistó las FA Cup de 1951 y 1952. Pertenecen a una época anterior a la Premier League. Jugaron en la antigua First Division, entonces máxima categoría del fútbol inglés.

Eduardo y Jorge Robledo. Foto: @jorgerobedo.9 Christian Andres Gonzalez Arancibia

Alexis Sánchez, el chileno que más brilló

Si hay un nombre que sobresale por encima del resto en la era Premier League, es Alexis Sánchez. El tocopillano llegó al Arsenal en 2014 procedente del Barcelona y rápidamente se transformó en una de las principales figuras del campeonato.

Con los Gunners disputó 122 partidos de Premier League y marcó 60 goles, antes de fichar por el Manchester United en 2018. En el cuadro de Old Trafford no consiguió repetir el nivel mostrado en Londres. El Niño Maravilla acumuló 154 encuentros y 63 anotaciones en Primera División entre ambos clubes.

Su paso por Inglaterra también dejó títulos. Con Arsenal ganó dos Community Shield y dos FA Cup, además de transformarse en uno de los grandes referentes del equipo durante sus temporadas en Londres.

Alexis Sánchez en el Arsenal. FIROSPORT/PHOTOSPORT

Claudio Bravo en el Manchester City

Otro de los chilenos que consiguió conquistar la Premier League fue Claudio Bravo. El exarquero llegó al Manchester City en 2016, por petición de Pep Guardiola. Su primera temporada tuvo altos y bajos, pero terminó siendo parte de un plantel que posteriormente dominaría el fútbol inglés.

El excapitán de la Roja disputó 22 partidos de Premier en su primera campaña, además de otras siete apariciones entre las temporadas siguientes. En total, sumó 29 encuentros en la liga inglesa.

Su palmarés con Manchester City incluye una Premier League, además de FA Cup, League Cup y Community Shield. Con el paso del tiempo perdió protagonismo frente a Ederson.

La generación que abrió el camino

Javier Margas fue uno de los primeros en la era moderna, al defender al West Ham United. Su contemporáneo Clarence Acuña jugó en el Newcastle United.

Mark González llegó al Liverpool en 2006, después de un paso por España y de una larga recuperación tras una lesión. En Anfield tuvo dificultades para consolidarse como titular, pero alcanzó a disputar 25 partidos de Premier League y marcó dos goles.

Su estadía estuvo por la fuerte competencia existente en el plantel dirigido por Rafael Benítez. Aun así, consiguió ser parte de un Liverpool que competía regularmente en los primeros lugares de Inglaterra y Europa. Hoy suele participar en duelos de históricos del conjunto rojo.

Gary Medel llegó al Cardiff City en 2013 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más reconocidos del equipo galés. El mediocampista disputó 34 partidos de Premier en la temporada 2013-14, terminó descendiendo, pero el Pitbull dejó una buena impresión antes de continuar su carrera en Italia.

Jean Beausejour también tuvo una presencia importante. El bicampeón de América defendió al Birmingham City, donde ganó la Copa de la Liga, y posteriormente al Wigan Athletic, donde conquistó la FA Cup. Gonzalo Jara, por su parte, pasó por West Bromwich Albion y Brighton, mientras que Mauricio Isla y Eduardo Vargas coincidieron en el Queens Park Rangers durante la temporada 2014-15. La experiencia del QPR terminó con descenso.

David Pizarro tuvo una experiencia breve con el Manchester City. El volante llegó en 2012, durante la segunda mitad de la temporada que terminaría con el histórico título del conjunto ciudadano. Su paso por Inglaterra fue corto, pero formó parte de uno de los primeros grandes equipos del City.

Una larga lista de pasos breves

No todos los chilenos que llegaron a la Premier lograron consolidarse. Carlos Villanueva pasó por Blackburn Rovers, mientras que Luis Jiménez tuvo una etapa en el West Ham. Ángelo Henríquez llegó al Manchester United, aunque no consiguió disputar un partido de Premier. Posteriormente jugó en el Wigan, donde sí tuvo participación en la máxima categoría.

Francisco Sierralta tuvo una experiencia con Watford. El defensor disputó apenas cinco partidos de Premier League en la temporada 2021-22. Tuvo más continuidad en la Championship.

Ben Brereton, en tanto, vivió uno de los pasos más productivos entre los chilenos recientes. Con Sheffield United, durante la temporada 2023-24, disputó 14 partidos de Premier League y marcó seis goles. Posteriormente también jugó en Southampton, donde sumó otros diez encuentros.

Lawrence Vigouroux formó parte del plantel del Burnley durante la temporada 2023-24, pero no alcanzó a debutar. Estuvo cinco veces en el banco y terminó aquella campaña con cero apariciones en Premier League.

En la actual temporada ya debutó Marcelino Núñez. El volante logró el ascenso con el Ipswich Town y consiguió debutar en la máxima categoría. Hasta ahora suma tres partidos en la Premier League. Parecía que iba a ser el único chileno este año, hasta el arribo de Osorio al Crystal Palace sobre el final del mercado de fichajes.