Mark González evita las comparaciones con Lucas Cepeda: “Yo a los 21 años estaba en el Liverpool”

La Selección Chilena se prepara para enfrentar una nueva serie de amistosos. El conjunto a cargo de Nicolás Córdova convocó a jugadores que puedan tener proyección para ser parte del proceso clasificatorio para el Mundial de 2030. Entre ellos aparece la figura de Lucas Cepeda.

El extremo es uno de los jugadores que se encuentra sumando experiencia en el extranjero de la mano del Elche en la liga española. En este contexto, el exseleccionado Mark González tomó la palabra para referirse, entre otros temas, al presente del jugador, realizando una comparación con su propia experiencia.

“Con otra mentalidad, quizá habría más jugadores en Europa. Podemos hablar de entrenadores, pero puedes traer al mejor del mundo, y si a los jugadores les falta mentalidad y hambre, el seleccionador acabará marchándose de todos modos”, expuso de entrada en una entrevista con el sitio Flashscore.

“Por ejemplo, la gente hablaba mucho de Lucas Cepeda, diciendo: ‘Es como tú, físicamente y en el juego’. Yo decía: ‘Sí, de hecho es mejor que yo, es más habilidoso’. Pero yo estaba en Europa a los 19 años, ésa es la diferencia. Yo estaba en el Liverpool con 20, 21 años”, complementó.

“Hoy en día, muchos jóvenes de 21 años juegan sus primeros partidos en el primer equipo de Chile sólo porque tienen que cumplir los requisitos de la Sub 21. Pero Cepeda está ahora en España, así que genial. Eso es lo que quería ver: un buen jugador en Europa, desafiándose a sí mismo”, valoró el exdelantero.

Proyección de la Selección

Más adelante, González realizó un llamado de atención a la Federación de Fútbol de Chile, haciendo hincapié en que “tiene que tomar cartas en el asunto, no sólo con un entrenador, sino con un proyecto a largo plazo, como lo que hizo Marcelo Bielsa. Su metodología cambió nuestra mentalidad. Cambió la forma chilena de entender el fútbol”.

“Con Bielsa, creo que perdimos los primeros partidos, pero nadie lo despidió. Continuaron el proceso, y empezamos a aprender sus métodos de entrenamiento”, remarcó.

“Si viene un buen entrenador con un proyecto claro, se le respeta. Perder un par de partidos no significa que haya que despedirlo; eso sólo confunde a los jugadores. Tienen que entender lo que quiere el entrenador. Vamos a intentar hacer algo para llegar al Mundial. Si es el próximo, genial. Pero si no lo es, vale, será el siguiente”, prosiguió.

También tuvo palabras para dos de las estrellas de la Generación Dorada: Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

“Los jugadores tienen que inspirarse y crear su propia motivación. Jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal tenían personalidades e historias fuertes”, planteó.

“Sánchez tiene su historia, sus logros. A Vidal le he visto jugar en muchas posiciones. De hecho, sólo me faltaba verle jugar en la portería, ¡y creo que habría jugado en todos los lados del campo! Este tipo es totalmente único”, destacó.

Luego les puso tarea para el momento posterior a que tomen la decisión de dejar el fútbol profesional. “Espero que, tras su retirada, jugadores como él puedan devolver algo a la selección. Tenemos que ayudar a la generación más joven a desarrollarse, enseñándoles a aceptar consejos y a luchar por sus sueños”.