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    Mosa revela la capacidad del nuevo Monumental y el millonario monto que Colo Colo busca para el proyecto

    Este miércoles, el directorio de Blanco y Negro se reunirá para tratar la principal aspiración alba.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La maqueta virtual del nuevo estadio Monumental.

    El 19 de abril de 2025, Colo Colo presentó la maqueta del nuevo estadio Monumental. La ocasión era emblemática, aunque coincidía con un momento particularmente triste: se trataba de la conmemoración del centenario institucional después de la tragedia que se había producido nueve días antes, en el marco del partido ante Fortaleza, por la Copa Libertadores, en la que murieron dos hinchas.

    Sin embargo, por distintas razones, entre las que se incluyen los coletazos que produjo esa infausta jornada, poco más se supo de la aspiración institucional más trascendente de los albos. Por meses, lo único concreto fue el diseño que se presentó esa mañana, junto con el descubrimiento de la estatua de David Arellano. En ese acto, participó el arquitecto Carlos de la Barrera, quien por esos días representaba a la firma HOK.

    Mosa revela la capacidad del nuevo Monumental y el millonario monto que Colo Colo busca para el proyecto

    El diseño es vanguardista e incorpora todas las comodidades de un recinto de primer nivel mundial. Sin embargo, hasta ahora, no había demasiada claridad respecto del monto que involucraría la obra. Al menos a nivel oficial. Tampoco, un avance concreto respecto del mecanismo para allegar los recursos, aunque sí de la figura: la venta de los naming rights.

    Este miércoles sesionará el directorio de la concesionaria alba. Uno de los puntos que se tratará será, precisamente, el avance en las gestiones vinculadas al nuevo recinto albo. "Esperamos tener algunas noticias más tarde, a ver si podemos darles alguna noticia a los colocolinos”, sostuvo Aníbal Mosa al regreso desde Concepción, a modo de antesala de la cita. “Estamos trabajando de forma silenciosa, profesional. Estamos avanzando con calma, pero a paso seguro”, insistió.

    La maqueta física del nuevo Monumental (Foto: Photosport) JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    “Ha tomado forma. El último año hemos llevado adelante un proceso muy integrado donde han participado los distintos estamentos de la institución. Hemos tenido avances importantes con varias empresas importantes del mundo que se dedican a este tema”, explicó, respecto de la negociación con la firma encargada de gestionar los naming rights.

    El millonario monto

    En esa línea, el timonel albo dio a conocer los dos datos que más esperaban conocer los hinchas del Cacique: la capacidad el nuevo recinto y la inversión que estiman para concretar su realización. “Queremos un estadio para 60 mil personas, porque creemos que tenemos la hinchada para eso y también tenemos la capacidad para construir un estadio de esa magnitud”, enfatizó.

    Del monto, ante una consulta que lo cifró en US$ 100 millones, se limitó a entregar una señal. “Andan por ahí, más o menos esos son los números, un poco más”, sostuvo.

    Más sobre:Colo ColoAníbal MosaMosaEstadio MonumentalFútbolFútbol Nacional

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