Carabinero repele intento de encerrona en Colina: dos delincuentes resultaron baleados

Dos delincuentes resultaron heridos -uno de ellos con riesgo vital- la noche de este domingo, luego de que un funcionaro de Carabineros repeliera a tiros un intento de encerrona en su contra, en la comuna de Colina.

Según se informó, todo ocurrió cerca de las 21 horas en la calle La Viñita de la citada comuna de la Región Metropolitana, en momentos en que el funcionario, de franco, llegaba junto a su familia a su domicilio. En ese momento fue interceptado por un vehículo del cual descendieron tres sujetos armados.

De acuerdo con el capitán Nelson Maira, oficial de ronda de la Prefectura Norte, ante esta situación “la víctima, funcionario de Carabineros hace uso de su armamento particular, debidamente inscrito, y estos sujetos huyen, sin lograr sustraer el vehículo”.

Agregó que, minutos después, Carabineros toma conocimiento de que un sujeto llegó al hospital San José con un impacto balístico en su cuello, mientas que un segundo arribó a la Clínica Dávila también con lesión de bala que se habría alojado en uno de sus riñones . Este último, se encontraría preliminarmente en riesgo vital.

El capitán Maira informó que se investiga si los sujetos, que se mantienen en calidad de detenidos, también abrieron fuego en la ocasión.

Así, el Ministerio Público ordenó el trabajo del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para determinar la dinámica del hecho, periciar el sitio del suceso e identificar y ubicar a otros participantes, así como el vehículo utilizado en el ilícito.

Finalmente, se informó que tanto el funcionario policial como su familia resultaron ilesos.