Fiscalía confirma investigación por agresión a diputado Javier Olivares y entrega detalles del episodio

La Fiscalía de Valparaíso confirmó esta jornada que inició una investigación por la agresión física sufrida por el diputado Javier Olivares (PDG) la madrugada de este domingo mientras participaba de un evento privado en la comuna de Olmué.

Así lo informó la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, quien entregó detalles del ataque contra el parlamentario.

La persecutora sostuvo que la denuncia por el hecho ingresó al Ministerio Público a las 0.55 del domingo, por una falta de lesiones leves, registrada en la celebración del aniversario del club deportivo amateur Montevideo.

Al respecto, detalló que el diputado Olivares sostuvo que “mientras se encontraba bailando, en compañía de su abogada, y también acompañado por uno de sus asesores, fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro”.

La fiscal Quevedo añadió que tras el ataque, los acompañantes del parlamentario lo trasladan hacia el exterior de la sede deportiva, “donde nuevamente es abordado por este sujeto desconocido, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima, cayendo este al suelo, y comienzan a agredirlo nuevamente, interviniendo su asesor, quien también es agredido físicamente”.

Debido al episodio, sostuvo la autoridad, ambas víctimas resultaron con lesiones leves, por lo que se instruyó desde la Fiscalía que ambos fueran trasladados a un recinto hospitalario para constatar lesiones y que se les tomara declaración, tanto a ellos como a posibles testigos, con el objeto de individualizar a los agresores.