La frustración de Daniel Garnero tras el empate de la UC con Ñublense: “No supimos administrar el partido”

En la última jugada del partido, Ñublense le empató a Universidad Católica y dejó a los cruzados colgando de la Copa de la Liga. A una jornada del cierre de la fase grupal, los Diablos Rojos tienen tres puntos de ventaja sobre los estudiantiles. El equipo de Daniel Garnero no depende de sí mismo para acceder a las semifinales. Tras el amargo empate, el DT argentino fue autocrítico al analizar el desarrollo del duelo.

“No supimos administrar el partido. Tuvimos el control, generamos situaciones, pero nos faltó claridad y precisión. Cometimos errores técnicos que nos impidieron terminar bien las jugadas y eso, lamentablemente, afecta el estado de ánimo de los jugadores”, manifestó en la conferencia de prensa post partido.

“Cuando no se puede por dentro, hay que buscar variantes por fuera o aprovechar la capacidad de los futbolistas, pero hoy nos faltó esa frescura para cerrar el partido”, añadió.

Consultado sobre la situación de Jhojan Valencia, uno de los rescatables de la jornada en el Claro Arena, quien salió con molestias físicas, Garnero contestó: “Fue una contractura muscular fuerte, me preocupé porque no es un jugador de pedir asistencia, pero por suerte parece algo muscular que no debería pasar a mayores”.

También abordó la expulsión de Matías Palavecino. Producto de una fea entrada sobre Jovany Campusano, la revisión del VAR y del juez central José Cabero determinó que la jugada merecía tarjeta roja, antes del entretiempo. Según la óptica de Garnero, el ex Coquimbo Unido no tuvo intención de cometerse infracción al lateral chillanejo: “Él no quiere ir a pisar, es un contacto producto de la inercia de la jugada, pero el árbitro tomó su decisión”.

Finalmente, el DT aprovechó para reflexionar sobre la carga de partidos y si considera que la UC está sintiendo el desgaste de jugar cada tres días. “No es excusa, pero la falta de espacios para entrenar y ajustar detalles pesa”, declaró.

“Es un momento donde hay muchos torneos y debemos adaptarnos. No nos podemos permitir que el calendario nos pase la cuenta. Tenemos que aprender a cerrar estos partidos porque nuestra idea es competir al máximo en todas las instancias”, sentenció.