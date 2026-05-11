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    Política

    Kast cita a bancada republicana en Cerro Castillo en medio de tensión interna por rol del Segundo Piso

    La reunión ocurre tras el conflicto abierto entre Arturo Squella y el jefe de asesores Alejandro Irarrázaval, episodio que expuso divisiones inéditas dentro del oficialismo y reactivó cuestionamientos sobre la conducción política de La Moneda.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Roberto Martínez

    El presidente José Antonio Kast sostendrá este lunes, a las 20.00 horas, una reunión con la bancada del Partido Republicano en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la comuna de Viña del Mar, en medio de los días de tensión que atraviesa el oficialismo por el protagonismo del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval.

    La cita ocurre luego de la controversia desatada entre Irarrázaval y el presidente de la colectividad oficialista, Arturo Squella, quien cuestionó públicamente la coordinación política del Ejecutivo y el funcionamiento del equipo de asesores presidenciales.

    El encuentro busca ordenar al oficialismo y alinear a la bancada republicana con las prioridades legislativas y políticas del gobierno, en momentos en que el Ejecutivo enfrenta críticas internas por errores comunicacionales y descoordinaciones que han generado inquietud dentro de la propia coalición.

    La polémica que abrió un flanco en el oficialismo

    La disputa comenzó luego de la filtración de oficios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) relacionados con eventuales recortes de programas estatales. A raíz de ello, Squella apuntó directamente al Segundo Piso y emplazó al equipo de asesores presidenciales a “tomar las riendas” para evitar nuevos errores.

    16/04/2026 - ARTURO SQUELLA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Sus declaraciones sorprendieron dentro del oficialismo debido a que tanto el senador como Irarrázaval forman parte del mismo partido y son considerados figuras clave en el círculo político del Mandatario.

    El episodio generó preocupación en sectores republicanos, donde algunos dirigentes y parlamentarios advirtieron que la confrontación pública entre dos de los principales referentes del entorno presidencial abría un flanco político innecesario para la administración de Kast.

    La tensión incluso se trasladó a las reuniones internas del partido. Durante un almuerzo de bancada realizado la semana pasada, Squella habría sido respaldado por algunos parlamentarios, aunque también recibió cuestionamientos por haber expuesto públicamente el conflicto.

    Entre quienes manifestaron incomodidad por la ofensiva del timonel republicano figuran los diputados José Carlos Meza y Chiara Barchiesi, esta última cercana al círculo político de Irarrázaval.

    De hecho, en una entrevista concedida a medios regionales, Barchiesi defendió abiertamente al jefe de asesores, señalando que “le han hecho críticas bastante injustificadas”.

    División interna por influencia del Segundo Piso

    Pese al intento de bajar el tono a la controversia, el debate dejó al descubierto distintas miradas dentro del Partido Republicano respecto al rol que juega Irarrázaval en la administración.

    Sectores críticos acusan que el jefe de asesores ha concentrado una influencia excesiva en decisiones políticas y estratégicas del Ejecutivo, además de dificultar -según sostienen- una mayor representación del partido en el gobierno.

    13/03/2026 - ALEJANDRO IRARRAZAVAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En ese contexto, algunos parlamentarios han insistido en que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, debe asumir plenamente la coordinación política con los partidos oficialistas, desplazando al Segundo Piso de ese rol.

    Esa postura fue planteada durante el comité político realizado la semana pasada, instancia en la que Squella consultó directamente si sus cuestionamientos habían generado cambios en la coordinación del Ejecutivo.

    Según versiones surgidas desde el oficialismo, en esa reunión se enfatizó que Alvarado sería quien abordaría los temas políticos con las colectividades del sector.

    Sin embargo, la polémica volvió a escalar al día siguiente, cuando Irarrázaval encabezó en La Moneda una reunión con parlamentarios de Demócratas. Aunque desde su entorno señalaron que la cita estaba agendada previamente y había sido informada al Ministerio del Interior, algunos republicanos interpretaron el gesto como una señal de desafío a Squella.

    Intento por cerrar el conflicto

    Pese a las diferencias, tanto en el entorno de Squella como dentro de la directiva republicana aseguran que existe voluntad de cerrar la controversia y recuperar la disciplina interna que históricamente ha caracterizado al partido.

    Durante las últimas reuniones partidarias se habría transmitido la necesidad de “dar vuelta la página” y evitar que el conflicto siga debilitando al oficialismo.

    Dentro de los sectores que respaldan a Irarrázaval, además, recalcan que el Partido Republicano siempre ha actuado alineado con Kast en momentos complejos, como durante el proceso constitucional del “A favor”, y advierten que los cuestionamientos públicos al entorno presidencial rompen esa lógica de disciplina interna.

    También sostienen que la ofensiva de Squella respondería, en parte, a diferencias personales acumuladas con el jefe del Segundo Piso.

    En este tenor, la reunión convocada por Kast en Cerro Castillo aparece como un intento por contener el conflicto, recomponer las relaciones internas y evitar que las tensiones sigan proyectando una imagen de división en el partido ancla del gobierno.

    Más sobre:Cerro CastilloPresidente KastPartido RepublicanoSegundo pisoAlejandro IrarrázavalArturo SquellaOficialismoPolítica

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