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    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    La medida fue adoptada para resguardar la salud de la población, debido a las malas condiciones de ventilación proyectadas en la cuenca de Santiago.

    Por 
    Roberto Martínez
    Declaran Alerta Ambiental para este lunes 11 de mayo en Santiago.

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana extendió la alerta ambiental -decretada este domingo por primera vez en el año en la RM- para este lunes 11 de mayo en Santiago, debido a las malas condiciones atmosféricas y en la calidad del aire que se prevé en la capital del país.

    La medida fue adoptada tras recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la RM con el fin de resguardar la salud de la población.

    Debido a lo anterior, rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la región, medida que será fiscalizada por los equipos de la seremi en conjunto con los municipios y Carabineros.

    Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

    En torno a actividades deportivas, el Ministerio de Educación sugiere que, en los días de alerta ambiental, las clases de educación física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos y/o a las pausas educativas.

    Restricción vehicular

    Para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares sin sello verde, de años anteriores al 2002, la restricción vehicular rige para todos los dígitos al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio. Fuera de este anillo, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, la medida se aplicará en las patentes terminadas en 6-7-8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

    Asimismo, para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los dígitos 8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

    Para motocicletas y similares inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los dígitos 8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

    Para los buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales sin sello verde, la restricción regirá para las patentes terminadas en 6-7-8-9, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, entre las 10 y las 16 horas.

    En tanto, para los vehículos de carga, incluyendo las camionetas, sin sello verde, se aplicará en los dígitos 6-7-8-9 al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio entre las 10 y las 18 horas. Para vehículos de carga y camionetas con sello verde, no aplica la medida.

    Más sobre:Alerta ambientalRestricción vehicularContaminaciónDelegación PresidencialRegión MetropolitanaRMSantiagoMedio Ambiente

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