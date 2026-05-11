Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives

Acaba de llegar a los cines chilenos una de las primeras sorpresas de 2026. Las ovejas detectives, la nueva película protagonizada por Hugh Jackman, ha recibido entusiastas comentarios que destacan su encanto y su historia en clave Agatha Christie.

Dirigido por Kyle Balda y escrito por Craig Mazin, el filme gira en torno a George (Jackman), un hombre que ama a sus ovejas y vive aislado de otras personas. Un día él amanece muerto y son sus animales los que se proponen resolver el crimen y aplicar todo lo que han aprendido gracias a su humano.

El largometraje cuenta con las actuaciones de Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine y Molly Gordon. Además, se apoya en un afamado elenco de voces para representar a las ovejas de la trama: Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, entre otros.

Filmada en el campo de Reino Unido, también ha despertado entusiastas comentarios gracias a sus efectos especiales y a su mensaje.

Revisa su trailer a continuación: