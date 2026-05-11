“La violencia jamás puede ser un método de acción política”: Kast condena agresión contra diputado Olivares

El presidente José Antonio Kast condenó este domingo la agresión física que sufrió el diputado Javier Olivares (PDG) durante una actividad realizada en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso, calificando el hecho como “inaceptable” y llamando a todos los sectores políticos a rechazarlo de manera categórica.

“La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin ‘peros’ ni ambigüedades”, afirmó el Mandatario a través de una declaración en su perfil de X.

El jefe de Estado añadió que “podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política”.

La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin “peros” ni ambigüedades. Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 11, 2026

Diputado denunció ataque a la Fiscalía

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros y la Fiscalía, se ingresó una denuncia en torno a la agresión, que habría ocurrido cerca de las 00.30 horas en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo, ubicada en calle Alcalde Hugo Quinteros.

En el lugar, el parlamentario participaba de una actividad de aniversario acompañado por integrantes de su equipo.

De acuerdo con la denuncia, Olivares fue abordado sorpresivamente por un individuo que le propinó un golpe de puño en el rostro. Posteriormente, un segundo sujeto lo empujó al suelo y le dio diversas patadas mientras se encontraba inmovilizado.

En medio del incidente, uno de los asesores del legislador intentó auxiliarlo, siendo también agredido por los atacantes.

Tanto el diputado como su colaborador fueron trasladados hasta el Hospital de Limache, donde se les diagnosticaron lesiones de carácter leve.

La versión de Olivares

Horas después del incidente, la oficina parlamentaria del diputado emitió un comunicado en el que calificó el hecho como una agresión de carácter político.

Según la declaración, Olivares habría sido “cobardemente agredido por la espalda” por un jugador del club deportivo. El documento además sostiene que el agresor y su hermano, quienes posteriormente huyeron del lugar, tendrían antecedentes policiales.

“Esta oficina parlamentaria expresa su más enérgico repudio frente a todo acto de violencia política y agresión física”, señala el comunicado.

Asimismo, el equipo del legislador anunció la presentación de querellas criminales y acciones judiciales contra “todos los responsables de estos graves hechos contra un parlamentario en pleno ejercicio”.

Posteriormente, el propio Olivares publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró encontrarse en buen estado de salud y reiteró sus críticas hacia sectores de izquierda.

“Estamos bien, y más fuertes que nunca”, escribió el parlamentario.

El diputado calificó el episodio como “un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad”, asegurando que perseguirá judicialmente “a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos”.

“No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades”, añadió.

Tras conocerse la agresión, parlamentarios de distintos sectores políticos manifestaron su rechazo a lo ocurrido y llamaron a evitar la escalada de violencia en el debate público.

Las diligencias para identificar y detener a los responsables continúan en desarrollo.