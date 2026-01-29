SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    De diseñar el Monumental para Colo Colo a trabajar para Arabia Saudita: el salto del arquitecto Carlos de la Barrera

    El profesional participó en la presentación de la maqueta del recinto al que aspira el Cacique, el 19 de abril. Meses después, asume una responsabilidad clave en el país que organizará el Mundial de 2034.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Carlos de la Barrera, el arquitecto que diseñó el proyecto para el nuevo Monumental.

    El 19 de abril, Colo Colo cumplió 100 años de existencia. En los albos, no había ánimo para celebrar. Aún estaba fresco el efecto que produjo el trágico desenlace que tuvo el partido frente a Fortaleza, por la Copa Libertadores. La muerte de dos hinchas en la antesala del compromiso cambió el rótulo: de celebración se pasó a conmemoración. Los festejos que estaban programados fueron sustituidos por ceremonias más solemnes y simbólicas.

    En esa jornada, por ejemplo, se descubrió la estatua de David Arellano, el fundador del club, aunque lo que más atrajo la atención fue la exhibición de la maqueta del nuevo estadio Monumental, un recinto que contaría con los más altos estándares y con una capacidad para 60 mil espectadores. También contempla una arena. "La reforma del nuevo estadio está basada en el nguillatún mapuche. La machi utiliza el tambor que es el kultrún y ahí están grabados los puntos cardinales. El estadio está diseñado desde Londres, con los estándares más altos en seguridad. Nuestro objetivo es crear un destino internacional de clase mundial”, describía Carlos de la Barrera, el arquitecto a cargo del diseño.

    De diseñar el Monumental para Colo Colo a trabajar para Arabia Saudita: el gigantesco salto del arquitecto Carlos de la Barrera

    De la Barrera ya no está involucrado en el proyecto de los albos. El profesional dejó HOK, la empresa que integraba y por la que prestó el servicio a los albos, para asumir un enorme desafío profesional: fue contratado por el gobierno de Arabia Saudita para planificar una ciudad dedicada al deporte y al juego. Lleva cinco meses en Riad abocado a su nueva tarea.

    El proyecto involucra ambiciosas obras. “Estadios, campos de golf, centros dedicados al arte, rascacielos, entre otros. La ciudad está partida en dos. Una parte está sobre una meseta y la otra parte abajo, con una diferencia de 200 metros de alto”, explica el arquitecto a El Deportivo.

    El diseño de Carlos de la Barrera para el nuevo Monumental (Foto: Christian González)

    Yo estoy llevando la arquitectura de la arena para conciertos, algo así como la versión saudí del Movistar Arena de Santiago”, grafica, respecto de sus obligaciones, evidentemente entusiasmado por el alcance que tendrán: en 2034, el país asiático organizará el Mundial. Hace rato viene atrayendo a lo más selecto del deporte global a punta de inversiones millonarias.

    El sueño pendiente

    El desafío resultó clave para dar el gigantesco salto. Barrera, de todas formas, asume una deuda personal. “Trabajar en Chile era o es mi sueño. Y qué mejor que trabajar en el estadio de Colo Colo. Sin embargo llevaba muchos años en la misma empresa y no había una clara dirección con ellos. Apareció esta oportunidad y la tomé”, explica, respecto del notorio giro que dio su trayectoria.

    La definición calza con la que había manifestado en la presentación con los albos. “Hace seis años vengo persiguiendo a Colo Colo, los conquistaba para que me dejen hacer el estadio. Soy chileno y llevo 20 años fuera del país. No diseño hospitales, ni oficinas. Solo diseño estadios y arenas. Mi objetivo y pasión es diseñar las mejores arenas”, dijo en esa oportunidad.

    Construí el Etihad Arena, hice en Estocolmo el Globe. Estoy acabando una Arena en Valencia y acabo de comenzar una en Colombia”, decía, a modo de presentación.

    También explicaba el concepto detrás del diseño del sueño del Cacique. "“Creo que la unión que tiene Colo Colo con la cultura mapuche es sin duda única y como plasmar eso es clave. Ese es el trabajo más clave para dar con el diseño”, sostenía. "“El grabado del techo es un kultrún. A medida que avancemos en el proyecto iremos incluyendo más elementos de la cultura mapuche. En los asientos estará la insignia de Colo Colo y la estructura exterior está inspirada en la ramada, que es donde se celebra el nguillatún”, ampliaba.

    Por esos días, en una discusión que se ha retomado en las últimas semanas, también se hablaba de un factor clave: el tiempo que demandaría la realización de la trascendental obra. “Creo que la inauguración del proyecto estará en unos cuatro o cinco años. Este es un sueño que debemos trabajar”, sostenía, con una cuota de mesura frente a la desbordante ilusión que había generado la presentaición.

