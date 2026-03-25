Tras el partido ante Universidad de Concepción: la advertencia de la UC a sus hinchas por el comportamiento en el Claro Arena

Tras el partido ante Universidad de Concepción: la advertencia de la UC a sus hinchas por el uso del Claro Arena.

Universidad Católica ha tenido un gran rendimiento como local desde la apertura del Claro Arena. En su renovado recinto, la UC suma nueve triunfos, una derrota y un empate. Eso se traduce en un 85% de rendimiento.

En esa línea, el comportamiento de los fanáticos en el reducto ha sido positivo. Desde Cruzados realizan constantes llamados a sus hinchas. Buscan evitar sanciones y también mantener la pulcritud del lugar. Por eso tras el encuentro ante Universidad de Concepción isisten en ese último punto. En esta ocasión, aparecieron sticker en los baños.

“El Claro Arena es nuestra casa, la casa de todos #LosCruzados y eso es motivo de orgullo porque todos reconocen en él un espacio diferente donde el fútbol se vive y se disfruta como en ningún otro lugar", parte el comunicado estudiantil.

“En cada partido el llamado es a cuidar nuestro nuevo estadio y eso implica también evitar conductas de este tipo. No pegues sticker en baños, asientos, barandas o espejos. Cuida el Claro Arena, cuídalo como lo que es: ¡Tu casa!”, añade el texto.

El Claro Arena es nuestra casa, la casa de todos #LosCruzados y eso es motivo de orgullo porque todos reconocen en él un espacio diferente donde el fútbol se vive y se disfruta como en ningún otro lugar 🤍💙



En cada partido el llamado es a cuidar nuestro nuevo estadio y eso… pic.twitter.com/xOgGU4ZVnY — Universidad Católica (@Cruzados) March 24, 2026

Sanciones pasadas

Desde 2025, Universidad Católica ha desplegado un modelo de gestión que combina tecnología, prevención y una política disciplinaria sin matices. Una suerte de “tolerancia cero”. La idea en la precordillera es que quien transgreda las normas, no vuelva a entrar.

El sistema de seguridad del Claro Arena es inédito en Chile. Más de 200 cámaras de alta resolución, muchas de ellas con inteligencia artificial, vigilan el interior y los accesos. Están distribuidas en tres anillos de cobertura, con capacidad para detectar movimientos y registrar rostros. A esto se suman torniquetes electrónicos en todos los ingresos y la inminente implementación del sistema de reconocimiento facial.

Por ejemplo, tras el Clásico Universitario de la temporada pasada, el primero disputado en el nuevo recinto, la concesionaria informó la aplicación del derecho de admisión a cinco personas identificadas por conductas graves. Dos de ellas fueron sancionadas con seis años de prohibición por lanzar objetos y por intentar agredir a jugadores. Las otras tres recibieron cuatro años de castigo por mal uso de acreditaciones.

Antes, durante el evento “Adiós Capitanes”, que fue la despedida de José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic, ya se había aplicado una sanción ejemplificadora: un hincha fue vetado por dos años tras ingresar al recinto sin ticket.