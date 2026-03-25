Nicolás Peric revela la condición médica que afectó su carrera como arquero: “Ahora que me retiré, lo voy a contar”

El exarquero nacional Nicolás Peric, Campeón con Cobresal en 2015, realizó una particular confesión este martes sobre una condición médica que lo afecta hace ya varios años, incluso en su época como futbolista activo.

En medio de un capítulo del programa Hay Zoom de TVN, los panelistas comenzaron a hablar sobre el diseño de los lentes que tenía puestos. Si bien reconoció que la graduación de los cristales era mínima, luego expuso una dificultad que arrastra hace bastantes años.

“Yo tengo un problema de la vista, en serio”, apuntó de entrada. “No estoy tan ciego: 0,50 y 0,50”, agregó señalando ambos ojos.

Así, en medio de las bromas y cuestionamientos sobre por qué no se operaba para evitar usar lentes, Peric dio a conocer algo que ahora, ya fuera de la actividad, no tenía problemas en contar.

“Yo tengo poca pigmentación en el ojo. Por ejemplo, cuando te hacen el examen para conducir y te tiran una luz y te dicen ‘¿qué ve?’ Nada, no veo nada. Casi muero con la licencia por eso, porque no veo con el reflejo de la luz”, relató.

Además, puntualizó que esta condición lo afectó durante toda su carrera defendiendo las porterías. “Cuando tiraban el centro y la pelota pasaba por el sol o la luz, era gol fijo. Y mis compañeros lo sabían, tenían clarísimo que decía: ‘sol’ y ellos sabían que tenían que hacer algo más porque alguna cagada me iba a mandar”.

“Vamos a transparentar en este momento, después que me retiré hace como 10 años, ya me da lo mismo”, cerró Peric.