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    La exigencia que Daniel González le plantea a la UC pensando en la Copa Libertadores

    El central, quien regresó al cuadro de Daniel Garnero como Lateral en la Copa de la Liga, habla sobre los próximos desafíos de los cruzados en la previa del choque contra Ñublense.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Universidad Católica se alista para enfrentar un nuevo duelo en la Copa de la Liga. Tras imponerse por 2-1 a Universidad de Concepción, ahora los cruzados deben viajar hasta Chillán para medirse contra Ñublense.

    Uno de los jugadores destacados en el partido contra el Campanil fue Daniel González, quien este martes tomó la palabra para hablar del torneo y de la Copa Libertadores que comenzará en un par de semanas más.

    Sobre su regreso a la titularidad, después de haberse recuperado de una operación, indicó sentirse “contento de volver a jugar después de seis, siete semanas fuera. La verdad que me sentí bastante bien. Tuve un buen reintegro deportivo. Tengo que ir agarrando ese ritmo con el pasar de los partidos. Mi posición natural es de central, pero los jugadores tenemos que ser versátiles en las posiciones. Lo que necesite el equipo, voy a estar disponible tratando de hacerlo de la mejor manera”.

    También remarcó que esperan retener el buen rendimiento mostrado ante los penquistas. “Va más de la cabeza, porque físicamente hemos trabajado bastante bien, especialmente en la pretemporada. Somos un equipo grande que tiene que estar preparado para jugar partidos seguidos. Si estamos bien de la cabeza, con la idea que quiere el profe y lo que queremos plasmar en la cancha, las cosas se tienen que ir dando”.

    Por otro lado, anticipó los duelos por la Copa Libertadores, donde tendrán a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil como rivales. “Falta para saber el equipo que va a ir jugando en copa. No me ha tocado nunca jugar en Copa Libertadores, pero me siento preparado en la posición que me toque. Todos estamos trabajando para que le vaya bien al club. Me estoy preparando ya sea para jugar de central, de lateral, o si me toca esperar”.

    “Es algo super importante como club. Siento que estamos ansiosos porque empiece y poder disputar estos partidos que van a ser difíciles, pero van a ser lindos, en especial acá en casa con nuestra gente”, añadió.

    A su vez, apuntó que “los partidos de copa son especiales. Uno los vive de diferente manera. Pienso que tenemos que seguir corrigiendo detalles. Si bien no tenemos excusas, no podemos perder tiempo. Los partidos que nos tocaron son muy motivantes. Son clubes grandes que tenemos que estar a la par y competir. Siento que vamos a hacer un buen papel. Tenemos que esforzarnos al máximo. Esperamos conseguir la mayor cantidad de puntos y lograr pasar de fase que es lo más importante”.

    Así mismo, planteó una exigencia para la UC: “Todos los equipos tienen cualidades diferentes. Ir a jugar contra Barcelona en Ecuador, ir a la Bombonera o ir a Brasil. Son escenarios diferentes a los que tenemos que saber adaptarnos. Con el cansancio que vamos a tener con los partidos del campeonato. Lo que sí es que tenemos que hacernos fuertes de local. Sacar los nueve puntos en casa y así las cosas van a ser más fluidas”, remarcó.

    En cuanto al trabajo defensivo, indicó que se han centrado en corregir los fallos que han hecho que la UC comience perdiendo los encuentros. “Todos trabajamos de la misma manera. Si a uno le toca estar por fuera o por dentro. Son detalles que tenemos que ir mejorando. Sabemos que nos está costando un poco arrancar los partidos ganando, pero hemos trabajado duro para eso. Hemos visto videos para ver qué es lo que hay que ir corrigiendo. En especial para entregarle confianza al equipo en eso. Es todo mejorable”.

    Por último, el formado en Santiago Wanderers valoró el título de los caturros en la Copa Libertadores Sub 20. “Feliz. Conozco algunos jugadores que disputaron ese campeonato. Conozco algunos jugadores que disputaron ese campeonato. No es fácil conseguir lo que ellos lograron en base a esfuerzo y apoyo de sus familias. Contento por ellos, por los chiquillos que dejaron todo y consiguieron un logro histórico para el club y para el país. Feliz de que hayan representado bien el nombre de Chile. Felicitarlos, porque es algo que nunca había pasado”.

    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaDaniel GonzálezDaniel GarneroCopa de la LigaCopa LibertadoresLa UC

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