    Baja por tres semanas: qué hay detrás de la sorpresiva ausencia de Daniel González en la UC

    El defensor fue sometido a un “procedimiento quirúrgico torácico electivo” y estará de vuelta a fines de febrero.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Baja por tres semanas: qué hay detrás de la sorpresiva ausencia de Daniel González en la UC. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Universidad Católica entregó precisiones sobre el estado de salud de Daniel González, luego de que su ausencia en las últimas nóminas generara inquietud en el entorno cruzado. Según el parte médico oficial, el defensor fue sometido a un “procedimiento quirúrgico torácico electivo”, intervención que estaba programada con antelación y que no responde a una lesión de urgencia ni a una complicación mayor.

    De acuerdo con información recabada por El Deportivo, la decisión del cuerpo técnico y del área médica fue de carácter preventiva. El jugador ha evolucionado de manera favorable y su proceso de recuperación se ha desarrollado dentro de los plazos estimados. En ese contexto, el club estudiantil proyecta su regreso pleno a la competencia en un período cercano a las tres semanas.

    En Universidad Católica recalcan que el procedimiento no altera la consideración que tiene el jugador dentro del plantel. “El tener un plantel más amplio te da una competitividad interna que el año pasado no teníamos. ¿Qué buscamos con eso? Elevar niveles individuales. El que está mejor va a tener más chances, más allá de que otro en el semestre pasado lo haya hecho muy bien. Hoy la competencia interna hace que las posibilidades sean varias y voy a tratar siempre de elegir lo mejor para el equipo y al que mejor esté”, dijo Garnero a La Tercera al ser consultado por la ausencia del formado en Santiago Wanderers.

    En su reemplazo, Juan Ignacio Díaz será titular este domingo cuando Universidad Católica reciba a Deportes Concepción, en un duelo programado para las 20.30 horas en el Claro Arena. El defensor ya fue estelar en el estreno del torneo, en el 2-2 ante Deportes La Serena, y repetirá en la oncena inicial ante el elenco penquista.

    El equipo de Daniel Garnero apunta a sumar su primer triunfo como local en la Liga de Primera. En frente tiene a un elenco recién ascendido que busca sus primeras unidades en el certamen.

