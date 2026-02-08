Entrevista con Daniel Garnero, técnico de la UC: “Si pegamos primero, vamos a ser un equipo más fuerte”

Daniel Garnero (56 años) busca darle identidad a la UC. Si bien el equipo ha tenido un inicio dubitativo esta temporada, el DT apunta a llegar en su mejor versión al comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este domingo reciben a Deportes Concepción, en el Claro Arena.

¿Cómo llega la UC al debut como local?

Estamos en plena etapa de formación. Lamentablemente, los calendarios son así, y necesitamos rodaje. El equipo está agarrando mucho más ritmo. Los niveles individuales se van acomodando a lo que habíamos terminado el año pasado.

¿Quedó conforme con los refuerzos?

Sí. Éramos conscientes de que para un solo torneo era un plantel corto el del año pasado, y con el calendario que tenemos era sabido que teníamos que reforzarnos. Uno busca la mejor calidad posible, pero sabiendo las limitaciones que existen, porque puedes ir a buscar jugadores de cierto renombre y quizás no les entusiasma o los números no se acercan a lo que el club tiene. Tratamos de conformar el mejor plantel y la verdad estamos muy contentos, muy conformes. Buscamos tener dos jugadores por puesto y lo logramos. En ese sentido estamos bien, conscientes de los contratiempos que tienes en una temporada, como expulsiones, lesiones. Ojalá tengamos a todo el plantel disponible.

¿Usted eligió los refuerzos?

Lo hablamos. Nosotros buscamos optimizar en distintas posiciones, buscamos distintos nombres. Después se va viendo hasta dónde se puede llegar en la negociación. Se van depurando.

Usted ha dicho que quiere tener un equipo más ofensivo, luego de que el año pasado su fortaleza fuera la defensa. ¿Eso ha significado más fragilidad en la zaga en este inicio de temporada?

No creo que sea por eso. Analizando el último partido, en los primeros 30 minutos nuestro problema fue que no terminamos bien las jugadas. Siempre apunto a nuestra creatividad, a nuestra efectividad. Si logramos eso, después uno defiende y controla los partidos de otra manera. En los tres juegos que llevamos, no pudimos abrir el marcador. Eso es una cosa que estamos intentando corregir, porque sabemos que podemos ser un equipo mucho más difícil si somos los primeros en pegar.

¿Cómo evalúa a Matías Palavecino?

No me gusta hablar de un solo jugador. Yo hablo del equipo en general. Nosotros con las llegadas de Matías y de Jimmy (Martínez) buscamos tener volantes con otras características. Sobre todo, porque no hemos contado con Alfred Canales a 10 puntos y Cimbi Cuevas se lesionó en la parte final del año pasado. Me gustan los jugadores con características creativas, que le den una claridad a la terminación de la jugada. Es lo que más buscamos, pero son chicos que necesitan un tiempo de adaptación. Yo veo bien a Matías. Está haciendo cosas que necesitábamos y con el tiempo lo va a lograr mucho mejor.

¿Por qué sacó a Jhojan Valencia y Daniel González del equipo titular?

El tener un plantel más amplio te da una competitividad interna que el año pasado no teníamos. ¿Qué buscamos con eso? Elevar niveles individuales. El que está mejor va a tener más chances, más allá de que otro en el semestre pasado lo haya hecho muy bien. Hoy la competencia interna hace que las posibilidades sean varias y voy a tratar siempre de elegir lo mejor para el equipo y al que mejor esté.

Garnero dirigiendo una práctica de la UC. Foto: Comunicaciones Cruzados

¿Cuál es la meta en la Libertadores?

Espero que cuando arranque, el equipo tenga el funcionamiento que buscamos. Ahí vamos a poder competir seguramente con rivales mucho más complejos. Por estar en el bombo 3 te pueden tocar equipos muy difíciles, más uno del repechaje que suele venir muy fuerte. Ojalá que sea bueno el sorteo.

¿Qué es un buen sorteo?

Un año dirigiendo a Libertad nos tocó Athletico Paranaense, Atlético Mineiro y The Strongest, de Bolivia, con la altitud. La Copa Libertadores la juegan los equipos más fuertes de cada país. Es un torneo complicado. Lo que yo pretendo es llegar a esa instancia de competencia con el equipo mucho más aceitado, consolidado y con niveles individuales altos. Si llegamos de esa manera, vamos a competir.

¿Hay novedades sobre la situación física de Alfred Canales y Sebastián Arancibia? Llama la atención que la baja del lateral sea tan prolongada...

A nosotros también nos llama la atención. Creíamos que podía ser un poco más rápido, pero son cosas que pasan. Hay lesiones que se van complicando y demoran un poco más. Este tipo de lesiones que les toca a los dos son de las peores, porque no hay nada muy concreto ni específico, es el día a día. Alfred está muy bien y Seba está un poquito más lento, pero vemos buenas perspectivas.

El 43% de los goles del período Garnero nace de balones detenidos. ¿Es algo pensado?

Es una herramienta importantísima para conseguir un gol. Hacemos mucho hincapié en ponernos de acuerdo en cómo hacer algún movimiento de distracción, en buscar la efectividad en los lanzamientos, en sacar esa ventaja.

¿Evaluaron traer otro arquero?

Lo pensamos, pero vimos un crecimiento en Vicente (Bernedo) y creemos que lo puede seguir haciendo bien.

La UC es el equipo con más abonados en el fútbol chileno, ¿qué opina?

Me sorprendió cuando llegué. Vi un crecimiento muy grande desde mi paso como jugador. El primer partido que jugamos en Santa Laura estaba casi colmado. La gente está entusiasmada. El Claro Arena también ayuda a eso. Es un estadio hermoso, modelo, que la gente tiene que venir a disfrutar. Ese ambiente que se genera en el estadio es muy bueno para el futbolista, es positivo. Hubo partidos que se nos complicó y el apoyo ayuda un montón. En la Copa Libertadores, si logramos hacernos fuerte de local, vamos a tener muchas más chances de poder lograr los objetivos.

Daniel Garnero, el DT de Universidad Católica. Andres Perez

¿El césped sintético se transformó en una ventaja? ¿Entrenan en el estadio todas las semanas?

No podemos usarlo para entrenar todas las semanas. Ahora, previo a Concepción, pudimos utilizarlo. Eso ayuda porque tiene una velocidad de balón espectacular. Entonces adaptarse a eso puede que incomode al rival. Es un beneficio que se logra con buenos gestos técnicos.

¿Cuántos jugadores de la cantera proyecta tener en el primer equipo?

Hay chicos que están en el plantel desde que llegamos y tienen la misma posibilidad que el resto. Yo respeto las reglas, pero a mí me gusta que el futbolista se gane el lugar. El que tiene la posibilidad por esta regla del Sub 21, que la aproveche. A veces son 10 minutos, a veces un tiempo, a veces un partido. Todos empezamos así. Yo tenía a (Ricardo) Bochini delante y, cuando se hizo un lugar, tuve que aprovecharlo. El futbolista joven tiene que estar preparado. No soy de mirar la cédula, me gusta ver la semana, los partidos. El futbolista que logra sostener un buen nivel va a tener más chance.

Uno de los jugadores que todavía no ha podido afianzarse es Rossel. ¿Le afecta tener por delante a Fernando Zampedri?

Cuando tienes delante a alguien prácticamente inamovible, tendrás que buscarlo. Yo llegué a compartir con Bochini y me tocaba jugar en un costado. Pancho puede jugar tranquilamente de 9, pero a él le gusta salir a jugar y lo hace bien. El otro día le tocó entrar, lo hizo muy bien. Participó mucho en esa terminación de jugadas que nos hizo llegar al empate. Estamos muy confiados de que pueda sostenerlo, lo veo muy bien. Tiene que pelear por esos lugares y, cuando se amplíe la cantidad de partidos, seguramente no le toque salir del equipo.

Este año tienen Copa de la Liga y Copa Chile. ¿Hay alguno de estos torneos que proyecten como instancia para poner más juveniles?

Quiero que todos estén preparados. Vamos a tratar de poner siempre el mejor equipo, por más que les toque quedar afuera a los que vienen jugando habitualmente. Va a haber chicos que les toque participar, porque vamos a creer en ese momento que es la mejor opción.

¿Qué le parece la creación de un torneo extra en el calendario?

La experiencia que tuve el semestre pasado es que se paraba mucho. Ahora, no tener una detención en todo el año, me parece un poco exagerado. El cambio fue muy brusco, porque viendo el calendario que tenemos se van a superponer partidos en muchos casos.

¿Entonces le parece exagerado?

Me parece que sí se necesitaba más competencia. 30 partidos era poco en el año, eso es una realidad. Después está la Copa Chile, que te aseguraba seis más. Pero ahora, si le agregas torneos internacionales, termina siendo un montón.

Usted criticó que se para mucho el juego en los partidos, ¿qué solución le ve?

Cada uno juega como quiere, como puede, pero el árbitro es el que determina. Cuando un arquero sale, agarra la pelota, se tira al piso y no le pasa nada, acércate y dile “flaco, no tienes nada, si tardas un minuto, te doy dos de adición”. Por lo menos, así lo vas sancionando, porque los arqueros pueden hacer cualquier cosa en el fútbol. El otro día se paró muchísimo. No estoy hablando puntualmente de ese árbitro. Es una dinámica que va en desmedro del juego. Me parece que terminan siendo más feos los partidos.

¿Qué balance hace del fútbol chileno en este período que lleva en la UC?

Veo un cambio muy bueno a nivel de infraestructura, quizás algunos campos de juego podrían estar mejor. También hay un cambio muy positivo en la intención del juego. Casi todos los equipos tienen un juego prolijo. Falta intensidad y eso es de lo que hablaba. Los equipos que le dan un poco más de ritmo al juego terminan siendo los que tienen más posibilidad de ganar. Para eso necesitas intérpretes que se adapten a esa mayor velocidad. En Inglaterra controlan y dan pases a una velocidad diferente; si optimizas eso, creo que mejoraría el juego.