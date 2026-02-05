Garnero aplaude la gestión de Buljubasich en la UC: “Estamos muy contentos con el mercado de pases que hizo el club”

Daniel Garnero ya piensa en el próximo desafío de Universidad Católica. Este domingo tendrá su primer duelo del año en el Claro Arena, ante Deportes Concepción, por la segunda jornada de la Liga de Primera.

“Sabemos que vamos a enfrentar dificultades. Es un rival que recién ascendió, tuvo su primer partido, tiene jugadores de experiencia y jerarquía. Está en formación como la gran mayoría de los equipos. Nosotros estamos en esa misma situación, tratando de encontrar un funcionamiento que sostenga niveles individuales y que seamos más protagonistas”, afirmó el DT este jueves, durante la conferencia de prensa.

Haciendo un repaso de lo que fue el empate con Deportes La Serena, el entrenador analizó: “El partido se dividió en varias etapas. En la primera, hubo una paridad. Los equipos fueron parejos. En la primera media hora de juego, a nosotros nos faltó profundidad. Creo que en esa paridad eramos mejores, llegamos mejor al área, pero no fuimos profundos, no fuimos efectivos, nos costó terminación. Ellos tienen una buena jugada y nos pasan a ganar”.

“Creo que en ese arranque nos faltó profundidad, ser más explosivos, terminar mejor las jugadas. Después se puso en desventaja (el partido) y el equipo reacciona ante dificultades que nos pusimos nosotros mismos. Tenemos que buscar que nosotros peguemos primero”, añadió.

Consultado sobre la plantilla que armó la UC de cara al 2026, Garnero se mostró conforme. Esto, luego de que el presidente Juan Tagle mencionara que el equipo está cerrado. “Estamos muy contentos y conformes con el plantel. Obviamente que mientras haya una posibilidad, y esas cosas que tiene el fútbol, que puede surgir una posibilidad, pero nosotros estamos muy contentos con el mercado de pases que hizo el club y equiparamos el plantel porque, con respecto al del año pasado, nos faltaba sobre todo cantidad. Hoy está mucho más nivelado”, manifestó el estratega.

“Con respecto al año pasado, teníamos menos alternativas. Hoy, al haber más posibilidades, estamos en este inicio de temporada donde los niveles individuales no son los óptimos. No están en su mejor nivel los jugadores... A mí me gusta sostener el equipo, obviamente este año va a ser muy complejo porque habrá mucha competencia, va a haber obligatoriamente un recambio. Hay momentos en los que no hay niveles individuales óptimos. Nos está costando. Si logramos eso, estabilizaremos la conformación del equipo”, agregó el transandino.

Sobre el Sub 21, Garnero reconoció que no lo ha definido. En el debut del torneo, Juan Francisco Rossel tuvo minutos durante el segundo tiempo. “Tengo en mente algunas alternativas. Como va a haber tanto (partido) vamos a poder sumar varios partidos 120′. No tengo duda porque el plantel es así, hay muchos lugares que están ocupados sí o sí por juveniles. Estamos en esa búsqueda todavía del equipo, entonces me cuesta mucho poner un juvenil, prefiero sostener uno más grande", analizó.