    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional

    El elenco estudiantil presenta una acción judicial contra nueve adultos y cuatro menores de edad por los incidentes registrados en el partido ante Audax Italiano. Universidad de Chile dio a conocer registros fotográficos de los fanáticos el día del caos en Ñuñoa.

    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional. PHOTOSPORT

    Siguen las repercusiones tras los hechos de violencia en el Estadio Nacional. Universidad de Chile presentó querellas ante la justicia contra 13 personas identificadas por su presunta participación en los incidentes durante el partido frente a Audax Italiano.

    Según informó la institución, las acciones se interpusieron de manera individual y consideran a nueve adultos y cuatro menores de edad. La identificación de los involucrados se realizó a partir de los resultados obtenidos por el sistema de reconocimiento facial implementado en el recinto.

    Desde el cuadro laico señalan que se encuentran colaborando con el Ministerio Público y con los organismos encargados de la seguridad para el esclarecimiento de los hechos. “Ustedes saben que tenemos un trabajo muy intenso respecto a la responsabilidad para los hinchas y los clubes. Esto no se trata solo de la tarea del Estado, sino también de los clubes y de quienes participan o hacen negocios con el fútbol”, había dicho la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

    “En cumplimiento con las obligaciones de seguridad aplicables a organizadores de espectáculos de fútbol profesional —que incluyen el uso de cámaras de seguridad, control de acceso e identidad y medios de grabación— conforme a la Ley N° 19.327 y su Reglamento (DS N° 1.046/2016), se han puesto a disposición de la autoridad los registros audiovisuales correspondientes que ayuden a probar la presunta participación que está siendo investigada", establecen en un comunicado.

    En las acciones judiciales presentadas contra los 13 identificados, Azul Azul solicitó la aplicación de las penas que contempla la legislación vigente y la imposición de medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso penal. Los nueve adultos querellados fueron individualizados por el club mediante sus iniciales y números de cédula de identidad. Se trata de JPRE (19.804.460-1), MFRF (19.659.815-4), BAFT (21.384.125-4), EEGM (17.840.677-9), DIGC (22.020.659-9), BEBT (21.296.837-4), IISM (21.517.147-7), JPBS (22.537.999-8) y PAVP (14.341.075-7). A ellos se suman cuatro menores de edad. Estos casos se agregan a las 12 personas que fueron detenidas el mismo día del partido.

    En los casos vinculados al ingreso a zonas restringidas del estadio y a amenazas, se aplicó una prohibición de acceso a recintos deportivos por ocho años, bajo el denominado código 102. Para una persona que intentó ingresar al estadio pese a mantener una prohibición judicial vigente, la sanción fue de seis años. En tanto, los casos asociados a ebriedad y porte de drogas derivaron en una prohibición de dos años.

    El club también entregó antecedentes sobre la aplicación de sanciones durante el año pasado. Durante 2025, la U impuso el derecho de admisión bajo código 102 a un total de 369 personas por distintas infracciones a la normativa vigente en los estadios. Cerca de un tercio de esos casos corresponde a porte de pirotecnia. En dichas situaciones, la sanción aplicada implica la prohibición de ingreso a estadios por un período de 10 años.

