SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC

    El delantero de 23 años atraviesa por su mejor momento desde que dejó Universidad Católica. Tras una etapa poco productiva en River Plate, la jugada de seguir en el extranjero ha resultado, porque se consolida con la pesada camiseta del cuadro tricolor. Destacado por su técnico, Hernán Crespo, ha sido clave anotando en clásicos.

    Por 
    Carlos Tapia
     
    Cristian Barrera
    Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC. Foto: Flickr Sao Paulo RUBENS CHIRI/Perspectiva

    Gonzalo Tapia atraviesa por el mejor momento desde que salió del fútbol chileno. A los 23 años, el delantero formado en Universidad Católica se ha convertido, paulatinamente, en una pieza importante en el Sao Paulo. Y no es fácil destacar en uno de los grandes de Brasil. El fin de semana dio una nueva muestra de su positivo presente anotando en la victoria sobre el Santos (de Neymar), por el Campeonato Paulista.

    Fue el encargado de abrir el marcador en el clásico ante el Peixe, por el torneo estadual, haciendo su segunda anotación en 2026. “Estoy muy feliz de estar en este gran club y tenemos que seguir así. Sin duda, fue un partido muy difícil. Ahora, la semana que viene, nos enfrentaremos al mismo rival. Descansaremos y trabajaremos duro para ganar”, dijo tras el juego del sábado.

    Tapia se ha convertido en un futbolista “clasiquero”. De los cuatro derbis que ha disputado Sao Paulo en lo que va del año, el delantero nacional fue decisivo en dos: en el empate ante Corinthians, del 18 de enero, y en el triunfo sobre Santos. La prensa local lo ha destacado y también ha hecho eco de la satisfacción que tiene el cuerpo técnico con su trabajo. “Las actuaciones del chileno han complacido al entrenador Hernán Crespo”, indica Globoesporte.

    “Más que los goles, el entrenador está satisfecho con la postura de Tapia en el campo. A Crespo le gusta la forma en que el delantero se comporta y molesta a los rivales”, añade el reconocido medio deportivo, que lo calificó con una nota 7,5 (en una escala de 0 a 10).

    El otrora goleador transandino, DT del Tricolor Paulista, destacó a su pupilo. “Sabes que Tapia tiene características que lo harán luchar. Puede cometer errores, pero en partidos como éste, siempre está ahí. Exige mucho, genera mal humor en los adversarios, lucha. Creo que es un protagonista en este grupo. Estoy contento porque es un chico muy serio y profesional, y se está ganando su lugar”, afirmó el sábado.

    Gonzalo Tapia, junto a su entrenador Hernán Crespo. Foto: Sao Paulo Paulo Pinto\r

    Una cláusula millonaria

    La prensa local ha mencionado que varios elencos europeos tienen en carpeta a Gonzalo Tapia, por quien el Tricolor pagó aproximadamente 2,2 millones de dólares por el 60% de su carta.

    Según los datos de Transfermarkt, su valor de mercado está en los US$ 2,4 millones. Sin embargo, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, la cláusula de salida que puso Sao Paulo en el vínculo es de US$ 4 millones. La UC se frota las manos, ya que un 20% de su pase aún pertenece a Cruzados. Ese porcentaje no se tocó en la operación que lo movió desde Buenos Aires a Brasil.

    Su positivo andar en la liga más poderosa de América (y la tercera en el mundo), sumado a que tiene el radar de Europa sobre él, es halagüeño para su carrera y también para la Selección, con 2030 en el horizonte.

    De River a Sao Paulo

    Ya sea en rendimiento, participación en goles, regularidad y crítica, la apuesta del futbolista en salir de River Plate y continuar en el extranjero ha sido provechosa. Ha servido para reimpulsar su carrera, que se había frenado en Argentina. Fue una sorpresa cuando se conoció de su salida de la UC rumbo a los Millonarios, el club que tiene mayor espalda económica al otro lado de la cordillera. Haciendo memoria, su primer partido con la “banda sangre” fue ante la U, en un amistoso en Concepción (en enero de 2025), y causó una grata impresión.

    Sin embargo, esa expectativa se fue convirtiendo en irrelevancia. Porque Marcelo Gallardo dejó de considerarlo. Con River, Gonzalo Tapia disputó solo siete partidos (dos como titular), completando 209 minutos. No hizo goles. En estas circunstancias, su estadía en Núñez estaba destinada a finalizar anticipadamente. Después del Mundial de Clubes, emprendió otro camino, igual de sorprendente que el anterior, considerando los antecedentes más próximos: llegar a un grande de Brasil.

    En septiembre del año pasado debutó con Sao Paulo. Para su fortuna, la experiencia ha sido totalmente opuesta a la de River. En 2025 completó 21 encuentros con los paulistas, con cinco goles. Su buen andar generó que el club adquiriera el 60% de sus derechos económicos, con una opción de sumar un 20% más, firmando un vínculo hasta 2029. La fracción restante le pertenece a Universidad Católica.

    En lo que va de 2026, el seleccionado chileno tiene ocho partidos (seis desde el inicio), con dos goles. Desde que llegó al gigante sudamericano, acumula 1.570 minutos con la camiseta del Sao Paulo, incluyendo el choque del miércoles por el Brasileirao ante Santos, convirtiendo en siete ocasiones. O sea, hace un gol cada 224 minutos. De los 29 partidos que ha disputado, fue titular en 18 (el 62%).

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalGonzalo TapiaSao PauloRiver PlateHernán CrespoSelección chilenaLa Roja

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    Lo más leído

    1.
    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    2.
    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    3.
    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    4.
    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    5.
    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo
    Chile

    Violento turbazo en Lampa: delincuentes amenazan con armas a propietario y roban su vehículo

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast respalda dichos de Squella por Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM
    Negocios

    ¿El 1,25% o todo?: la interrogante que se abre con el anuncio de Tianqi de vender parte de sus acciones en SQM

    Quiroz perfila el equipo que lo acompañará en Hacienda en bilateral con Grau

    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump
    Tendencias

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico
    El Deportivo

    Brasileirao: el Sao Paulo de Gonzalo Tapia le saca un punto al Santos en el clásico

    La nueva fecha que se evalúa para reprogramar el partido entre Huachipato y la U en Talcahuano

    Pablo Mouche le responde con dureza a Daniel Morón: “Defiendes a los barrabravas y le mientes a la gente de Colo Colo”

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro
    Cultura y entretención

    Arco: la película animada francesa que desafía el presente mirando al futuro

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales
    Mundo

    Trump dice que Good y Pretti “no eran ángeles”, pero que “no está contento” con los tiroteos fatales

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió