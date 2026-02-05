Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC

Gonzalo Tapia atraviesa por el mejor momento desde que salió del fútbol chileno. A los 23 años, el delantero formado en Universidad Católica se ha convertido, paulatinamente, en una pieza importante en el Sao Paulo. Y no es fácil destacar en uno de los grandes de Brasil. El fin de semana dio una nueva muestra de su positivo presente anotando en la victoria sobre el Santos (de Neymar), por el Campeonato Paulista.

Fue el encargado de abrir el marcador en el clásico ante el Peixe, por el torneo estadual, haciendo su segunda anotación en 2026. “Estoy muy feliz de estar en este gran club y tenemos que seguir así. Sin duda, fue un partido muy difícil. Ahora, la semana que viene, nos enfrentaremos al mismo rival. Descansaremos y trabajaremos duro para ganar”, dijo tras el juego del sábado.

Tapia se ha convertido en un futbolista “clasiquero”. De los cuatro derbis que ha disputado Sao Paulo en lo que va del año, el delantero nacional fue decisivo en dos: en el empate ante Corinthians, del 18 de enero, y en el triunfo sobre Santos. La prensa local lo ha destacado y también ha hecho eco de la satisfacción que tiene el cuerpo técnico con su trabajo. “Las actuaciones del chileno han complacido al entrenador Hernán Crespo”, indica Globoesporte.

“Más que los goles, el entrenador está satisfecho con la postura de Tapia en el campo. A Crespo le gusta la forma en que el delantero se comporta y molesta a los rivales”, añade el reconocido medio deportivo, que lo calificó con una nota 7,5 (en una escala de 0 a 10).

El otrora goleador transandino, DT del Tricolor Paulista, destacó a su pupilo. “Sabes que Tapia tiene características que lo harán luchar. Puede cometer errores, pero en partidos como éste, siempre está ahí. Exige mucho, genera mal humor en los adversarios, lucha. Creo que es un protagonista en este grupo. Estoy contento porque es un chico muy serio y profesional, y se está ganando su lugar”, afirmó el sábado.

Gonzalo Tapia, junto a su entrenador Hernán Crespo. Foto: Sao Paulo Paulo Pinto\r

Una cláusula millonaria

La prensa local ha mencionado que varios elencos europeos tienen en carpeta a Gonzalo Tapia, por quien el Tricolor pagó aproximadamente 2,2 millones de dólares por el 60% de su carta.

Según los datos de Transfermarkt, su valor de mercado está en los US$ 2,4 millones. Sin embargo, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, la cláusula de salida que puso Sao Paulo en el vínculo es de US$ 4 millones. La UC se frota las manos, ya que un 20% de su pase aún pertenece a Cruzados. Ese porcentaje no se tocó en la operación que lo movió desde Buenos Aires a Brasil.

Su positivo andar en la liga más poderosa de América (y la tercera en el mundo), sumado a que tiene el radar de Europa sobre él, es halagüeño para su carrera y también para la Selección, con 2030 en el horizonte.

De River a Sao Paulo

Ya sea en rendimiento, participación en goles, regularidad y crítica, la apuesta del futbolista en salir de River Plate y continuar en el extranjero ha sido provechosa. Ha servido para reimpulsar su carrera, que se había frenado en Argentina. Fue una sorpresa cuando se conoció de su salida de la UC rumbo a los Millonarios, el club que tiene mayor espalda económica al otro lado de la cordillera. Haciendo memoria, su primer partido con la “banda sangre” fue ante la U, en un amistoso en Concepción (en enero de 2025), y causó una grata impresión.

Sin embargo, esa expectativa se fue convirtiendo en irrelevancia. Porque Marcelo Gallardo dejó de considerarlo. Con River, Gonzalo Tapia disputó solo siete partidos (dos como titular), completando 209 minutos. No hizo goles. En estas circunstancias, su estadía en Núñez estaba destinada a finalizar anticipadamente. Después del Mundial de Clubes, emprendió otro camino, igual de sorprendente que el anterior, considerando los antecedentes más próximos: llegar a un grande de Brasil.

En septiembre del año pasado debutó con Sao Paulo. Para su fortuna, la experiencia ha sido totalmente opuesta a la de River. En 2025 completó 21 encuentros con los paulistas, con cinco goles. Su buen andar generó que el club adquiriera el 60% de sus derechos económicos, con una opción de sumar un 20% más, firmando un vínculo hasta 2029. La fracción restante le pertenece a Universidad Católica.

En lo que va de 2026, el seleccionado chileno tiene ocho partidos (seis desde el inicio), con dos goles. Desde que llegó al gigante sudamericano, acumula 1.570 minutos con la camiseta del Sao Paulo, incluyendo el choque del miércoles por el Brasileirao ante Santos, convirtiendo en siete ocasiones. O sea, hace un gol cada 224 minutos. De los 29 partidos que ha disputado, fue titular en 18 (el 62%).