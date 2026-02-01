SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Vuelve a anotar en un clásico: Gonzalo Tapia brilla en la victoria de Sao Paulo ante Santos

    El chileno marcó en el triunfo por 2-0 sobre O Peixe, en el Campeonato Paulista.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Gonzalo Tapia volvió a marcar con Sao Paulo.

    Gonzalo Tapia arrancó de gran manera su temporada en el fútbol brasileño. El atacante nacional volvió a anotar con la camiseta del Tricolor, nuevamente en un clásico. Se hizo presente en el marcador en el triunfo ante Santos, en un partido válido por el Campeonato Paulista. Hace días había hecho lo propio ante Corinthians (antes también contra Palmeiras).

    El chileno fue el encargado de anotar la apertura de la cuenta, en el 51′, y encaminar la victoria de su escuadra. Se hizo con la pelota luego de una serie de rebotes y sacó un remate que se desvío lo necesario para ingresar al arco. Con algo de fortuna, adelantó a su equipo.

    Finalmente, en el 56′, Luciano selló el triunfo. Mientras que Tapia, que fue titular, abandonó jugó hasta el 73′ y abandonó el campo del Morumbí bajo los aplausos del público.

    Tras el encuentro, el chileno manifestó su felicidad por volver a marcar: “Estoy muy feliz de estar en este gran club y tenemos que seguir así. Sin duda, fue un partido muy difícil. Ahora, la semana que viene, nos enfrentaremos al mismo rival. Descansaremos y trabajaremos duro para ganar. ¡Vamos São Paulo!”, indicó.

    Un positivo presente

    Con esta anotación, Tapia ha logrado convertir siete tantos en 28 partidos con Sao Paulo. Por otra, parte su rendimiento ha ido en un notorio crecimiento. Se ha hecho un espacio en el once de Hernán Crespo y ha respondido con goles.

    El chileno llegó al Tricolor tras meses de inactividad en River Plate. El conjunto millonario lo cedió a Sao Paulo, donde fue sumando minutos hasta ser relevante. Finalmente, el conjunto paulista decidiría comprar su pase en unos US$ 2,2 millones. El vínculo acordado es hasta 2029.

    En ese sentido, Tapia ha tenido un ascenso en su rendimiento, lo que incluso ha llamado la atención del mercado europeo. De acuerdo con lo informado por medios brasileños, clubes de Inglaterra, Alemania, Italia y Bélgica han consultado por el futbolista de 23 años.

