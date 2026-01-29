SUSCRÍBETE POR $1100
    Gonzalo Tapia le gana el duelo de chilenos a Erick Pulgar en el arranque del Brasileirao 2026

    Este miércoles comenzó la liga más fuerte del continente y Sao Paulo venció al Flamengo, el campeón defensor. Mientras el exdelantero de la UC ingresó en el epílogo, el mediocampista del Mengao jugó todo el encuentro.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Foto: Flickr Flamengo

    Este miércoles, comenzó el Brasileirao 2026. De manera anticipada, arrancó este año el torneo más potente del continente. Es la tercera liga más fuerte del mundo, tomando como referencia el ranking 2025 elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS, por sus siglas en inglés). En un afán de modernización, la CBF movió la calendarización y no esperó hasta el final de los torneos estaduales para partir con el campeonato de la Primera División.

    El primer día de competencia presentó un partido estelar, el cual podía tener a dos chilenos en el campo. En el estadio MorumBIS, el Sao Paulo venció por 2-1 al Flamengo, el campeón defensor y uno de los grandes candidatos al cetro. En el Tricolor Paulista, Gonzalo Tapia inició como suplente y tuvo pocos minutos. Mientras que en el Mengao, Erick Pulgar jugó los 90 minutos.

    Las principales emociones del encuentro sucedieron en el segundo periodo. En los 54′, el Rubro-Negro abrió el marcador con gol del ecuatoriano Gonzalo Plata, uno de los principales valores ofensivos de los cariocas. Sao Paulo, que no lo pasa bien en el campeonato estadual, reaccionó para remontar.

    En los 61′, Luciano marcó el 1-1 para el cuadro de Hernán Crespo. Luego, en los 71′, Danielzinho hizo el 2-1 para los paulistas. Ya en el tiempo añadido, entró el exjugador de Universidad Católica, reemplazando al argentino Jonathan Calleri. La visita terminó con 10 jugadores, por la expulsión de Jorginho.

    En el primer turno del día, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli empató 2-2 ante Palmeiras, como local. Iván Román sigue sin ser considerado en la citación del Galo, luego de haber sido operado de una muñeca a fines de 2025. Victor Hugo (44′) y un autogol de Khellven (74′) fueron los tantos del anfitrión, mientras que para el Verdao convirtieron José “Flaco” López (27′) y Vitor Roque (84′), uno de los más cotizados de la liga.

    Por su parte, Alexander Aravena se quedó en la banca en la derrota de Gremio 2-1 visitando al Fluminense. Nonato (46′) y Luciano Acosta (59′) hicieron los goles del Flu. El descuento gaúcho fue de Carlos Vinícius (75′).

