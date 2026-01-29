Con asistencia de Vicente Pizarro y un golazo de Di María: el Rosario Central de Almirón baja a Racing en Avellaneda

En el contexto de un apretado calendario, la liga argentina no se detiene. Rosario Central debutó el sábado por el Torneo Apertura ante Belgrano y este miércoles ya tuvo su segunda presentación. Visitar a Racing presentaba un escolló difícil de superar para los Canallas. Lo superaron. Mezclando eficacia y overol, derrotaron a la Academia por 2-1 y logran su primer triunfo en el campeonato 2026.

Nuevamente Vicente Pizarro fue titular en la escuadra que dirige Jorge Almirón. En su estreno oficial al otro lado de la cordillera, la crítica no fue muy halagüeña para el canterano de Colo Colo, considerando la derrota con el Pirata cordobés, en el Gigante de Arroyito. El seleccionado chileno formó la dupla de mediocampistas centrales con Franco Ibarra. Jugó todo el cotejo.

En la Academia, habrá que esperar para ver el estreno de Damián Pizarro. Si bien ya es oficial su incorporación a Racing, le falta para ser considerado por Gustavo Costas.

Con un pésimo estado de la cancha del Cilindro de Avellaneda, Central logró pegar en momentos claves. Pese a que la posesión del balón le correspondió mayoritariamente al local, los rosarinos fueron eficientes ante cada ataque. En los 24′, abrió la cuenta con un golazo de Ángel Di María. Luego de un pase de Pizarro, el Fideo arma una gran jugada y saca un zurdazo (tres dedos) al segundo palo del meta Cambeses.

¡Qué pedazo de gol hizo Di María! pic.twitter.com/PRDDLYoEvM — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 28, 2026

Posteriormente, en los 35′, el equipo de Almirón pegó de nuevo. Luego de un contragolpe, el colombiano Campaz cede el balón para Alejo Véliz para el segundo. Cediendo el control de la pelota, Rosario Central sacaba rédito a su eficacia en el área contraria.

Cuando finalizaba el primer periodo, Racing llegó al descuento. Un cabezazo de Adrián “Maravilla” Martínez, en medio de los centrales rivales, derrotó al portero Jeremías Ledesma (ex River). La acción fue revisada en el VAR y estaba todo en orden. Gol válido.

Para la segunda mitad, la diferencia en la posesión fue mayor en favor de Racing. Sin embargo, el control no se manifestó en ocasiones claras de gol. Central optó por refugiarse y la apuesta le salió, porque los albicelestes no hicieron demasiado daño. El mal estado del césped no ayudó a la calidad del espectáculo.

El cuadro de Jorge Almirón saca sus primeros tres puntos en el Apertura argentino, ante un rival de linaje y que se reforzó para pelear por el título. Los Canallas dejan mejores sensaciones, de cara a un desafío igual de complejo: River Plate. El domingo, Vicente Pizarro y compañía enfrentarán, en casa, a los Millonarios de Marcelo Gallardo.