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    Mindep inicia las mesas de trabajo para la redacción del reglamento de la reforma de Ley de SADP

    En dicha instancia se dialogará con instituciones como la ANFP, el Sifup, ANJUF y se invitará a la Liga Nacional de Básquetbol.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Natalia Duco, en su primera actividad pública como ministra del Deporte. Mindep

    El Ministerio del Deporte informó este jueves que comenzará con las mesas de trabajo que comprometió para la redacción del reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) y el acompañamiento a la Federación y la Liga en el proceso de elaboración de sus estatutos.

    La cartera dirigida por Natalia Duco elaboró un calendario para recibir a las instituciones relacionadas, comenzando el 4 de mayo con la ANFP; el 5 con el SIFUP y ANJUF, y el 7 del mismo mes con el Círculo de Periodistas Deportivos. Además, se está trabajando para concretar una fecha con la ANFA, con la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y también con otros parlamentarios que estuvieron vinculados en la legislación.

    Por otro lado, también se invitará a sumarse a estas mesas de trabajo a la Liga Nacional de Básquetbol y a todas las federaciones de deportes colectivos que tengan la posibilidad, en el futuro, de transformarse en SADP.

    En un comunicado que emitieron desde el Mindep, sostuvieron que “el fin de estas acciones es generar instancias que permitan que el reglamento sea lo más claro posible y que beneficie a todos los involucrados para su mejor implementación. Si bien el contenido de estas reuniones no será vinculante, sí será un espacio de diálogo para lograr la mayor cantidad de acuerdos que den como resultado una correcta implementación de la ley”.

    La ministra Natalia Duco recordó que “el espíritu del Gobierno del Presidente José Antonio Kast siempre ha sido conversar con todos los estamentos que estuvieron vinculados a la discusión de esta reforma. Por eso, nos reunimos con ellos previo a su aprobación y nos comprometimos a acompañar todo este proceso con el objetivo de construir una ley robusta y representativa”.

    Más sobre:PolideportivoLey SADPMinisterio del DeporteMindep

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