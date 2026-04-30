Cadem: aprobación de Kast baja al 40% y rechazo a su gestión llega a un peak de 57%

De acuerdo con un adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem, dada a conocer este jueves, en la quinta semana de abril, la aprobación de la gestión del Presidente José Antonio Kast cae un punto y llega a un 40%, mientras que la desaprobación alcanza un 57%, tras un alza de cuatro puntos, y llega al nivel más alto desde el inicio de su mandato.

En tanto, en un total de 20 puntos aumentaron quienes creen que el Estado tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos, para alcanzar un 63%. Por el contrario, bajan en 25 puntos (hasta un 8%) quienes piensan que el Estado está enfrentado una situación fiscal crítica.

Asimismo, consultada por el área donde la ciudadanía cree que hay más espacio para reducir gasto, se impone con un 51% (-5 puntos) la administración y funcionamiento del Estado, mientras que un 46% cree que se debería gastar más en salud y un 31% se inclina por educación.