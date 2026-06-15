Reino Unido, Francia, Alemania e Italia anuncian estar listos para levantar sanciones contra Irán tras acuerdo con EE.UU.

Reino Unido, Francia, Alemania e Italia declararon este domingo que estaban preparados para levantar las sanciones contra Irán en respuesta a las medidas adoptadas contra su programa nuclear, tras el acuerdo alcanzado entre Washington e Teherán para poner fin a la guerra.

En un comunicado conjunto, los líderes de los países del denominado E4 afirmaron que “Irán nunca debe adquirir un arma nuclear. Estamos dispuestos a colaborar con Estados Unidos, Irán y el OIEA -organismo nuclear de las Naciones Unidas- para lograrlo” , según consignó Reuters.

En su declaración conjunta aseguraron que acogían con satisfacción el memorando de entendimiento, pero además pidieron la reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación “incondicional e irrestricta”.

“Nos comprometemos a desempeñar nuestro papel para lograrlo, de conformidad con nuestros respectivos requisitos constitucionales, incluso mediante una misión estrictamente defensiva e independiente para garantizar la seguridad del transporte marítimo comercial y llevar a cabo operaciones de desminado”, dijeron en su texto, como informó CNN.