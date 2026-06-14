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    Sólo nueve comunas de la RM tienen capacidad para atender y orientar a emprendedores de forma efectiva

    Un estudio realizado por el Hub Metropolitano de Santiago y la consultora Polaria, realizó un mapeo de todos los actores que apoyan a las micro, pequeñas y medianas empresas. El problema no es la cantidad de entidades -concluye el informe- sino la conexión y unificación entre ellos.

    Daniel FajardoPor 
    Daniel Fajardo

    En la Región Metropolitana existen cerca de 60 entidades de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), además de presencia de programas públicos en la misma línea en las 52 comunas que conforman el territorio. Pero al parecer, el problema no es la falta de oferta; sino la fragmentación de esta, lo que afecta a mayoría de sus usuarios: los emprendedores. Esa es la principal conclusión a la que llegó un reciente estudio encargado por el Hub Metropolitano de Santiago (Hub Met) y desarrollado por la consultora Polaria.

    Para su elaboración se revisaron 42 referentes internacionales, se mapearon más de 90 actores nacionales y metropolitanos, además de catalogar a cada comuna por nivel de robustez operativa. Y , lógicamente, la segunda conclusión del informe es que el ecosistema no necesita más actores, sino, un articulador con mandato explícito para diagnosticar, priorizar y verificar que el apoyo llegue.

    Cabe recordar que el Hub Met es una iniciativa público-privada financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y ejecutada por Fundación Chile, cuyo propósito es fortalecer el emprendimiento y la articulación del ecosistema de apoyo a las Mipymes. A través de talleres, asesorías, laboratorios y conexión con actores del ecosistema, entrega herramientas prácticas a quienes quieren desarrollar sus negocios. Con seis meses de su lanzamiento, esta iniciativa espera apoyar a 21.000 Mipymes, a razón de 7.000 anuales en sus primeros tres años.

    “Cuando empezamos a diseñar el Hub, lo primero que nos preguntamos fue: ¿qué es lo que existe realmente? No queríamos construir algo que duplicara lo que ya está, ni prometerte a un emprendedor de Pudahuel o de Maipú que existe una ruta clara cuando en realidad no la hay. Este estudio nos permitió hacer exactamente eso: ver con honestidad qué parte del ecosistema es activable hoy, qué parte requiere condiciones previas y dónde está el vacío real que el Hub debe llenar”, explica Jacinta Fanjul, directora ejecutiva del Hub Met.

    Mapa desigual

    El estudio, que catalogó más de 60 organismos activos de apoyo, generó un mapa comunal que revela una realidad desigual: de las 52 comunas sólo 9 tienen oficinas o dispositivos con capacidad real para atender a un emprendedor y orientarlo de forma efectiva. En 36 comunas existe alguna presencia institucional, pero insuficiente para operar sola: necesita respaldarse en organismos de mayor alcance regional. Y en 7 comunas directamente no hay certeza de que exista un canal funcionando.

    La investigación se desarrolló entre marzo y abril de 2026, en paralelo con el proceso de diseño institucional del Hub. “Fue deliberado hacerlo así: no quisimos definir qué íbamos a ofrecer antes de entender con rigor qué existe, qué funciona y dónde están los vacíos reales.”, indica Jacinta Fanjul.

    El informe también identificó que las empresas de la región no tienen todas el mismo problema ni necesitan el mismo tipo de ayuda. Hay un primer grupo que todavía no está formalizado o no tiene sus permisos en orden, y cuya prioridad no es crecer sino simplemente poder operar con estabilidad. Un segundo grupo ya funciona, pero sin orden interno: mezcla la caja del negocio con los gastos del hogar, no conoce sus costos reales y difícilmente podría acceder a un crédito o a un fondo concursable en ese estado. Un tercer grupo tiene la operación relativamente estable pero no logra conseguir clientes suficientes. Y así hasta llegar a un segmento más pequeño pero estratégico: empresas que ya consolidaron su base y buscan exportar o encadenarse con compradores más grandes.

    El error más frecuente del ecosistema actual, según el informe, es saltarse esa secuencia y enviar a alguien a buscar financiamiento cuando todavía no tiene el piso mínimo para recibirlo.

    El estudio midió además cuánto riesgo existe de que un emprendedor sea enviado a buscar ayuda a un lugar que no puede recibirlo o que opera con ventanas acotadas. De los actores más relevantes del ecosistema, siete presentan bajo riesgo de ese problema, seis un riesgo medio y cinco un riesgo alto. Entre los más críticos están el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), ProChile y ciertas cooperativas financieras, cuyo acceso depende de convocatorias, calendarios o perfiles muy específicos que el propio emprendedor difícilmente conoce de antemano.

    Para reforzar el análisis, Fanjul comenta que el problema es que el apoyo está disperso en decenas de actores, programas y ventanillas que no dialogan entre sí. “Una emprendedora de La Pintana que necesita financiamiento puede cumplir con los requisitos de tres instituciones distintas y aun así no llegar a ninguna porque no sabe a cuál ir primero, o llega en el momento equivocado, o no tiene la documentación que le van a pedir”, dice la directora del Hub Metropolitano, que -según agrega- tiene justamente la misión de conectar a esos actores.

    En la misma línea, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, plantea que el desafío entonces no es solo crear más oferta, “sino ayudar a las empresas a identificar qué necesitan resolver primero, orientarlas hacia las herramientas adecuadas y avanzar en mecanismos de seguimiento que permitan que ese apoyo se traduzca en resultados concretos para su desarrollo”.

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