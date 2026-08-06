Arrau profundiza anuncios de seguridad: “Se ingresarán 15 proyectos durante las próximas semanas”

Tras participar de un operativo conjunto de fiscalización de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Estación Central, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió la noche de este miércoles a los anuncios en materia de seguridad que dio a conocer el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

Arrau es uno de los principales encargados de ejecutar esa agenda. Durante la cadena nacional, Kast informó que instruyó al ministro para sacar adelante, junto al Congreso, la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) “en el menor tiempo posible”, iniciativa que reúne más de 30 proyectos, algunos ya en tramitación y otros que el Ejecutivo ingresará en los próximos días.

“Lo que anunció el presidente, que en los próximos días iríamos dando más detalles en nuestra agenda contra el crimen organizado y terrorismo, es una respuesta contundente no solamente de un gobierno, no solamente de un estado, es del país”, comenzó precisando el secretario de Estado.

Para luego asegurar que se acabó “que el crimen organizado controlé nuestras fronteras, se acabó que el crimen organizado controle nuestras calles nuestras cárceles y eso se hace con una respuesta legal contundente”.

De la misma forma, Arrau dijo que lo que anunció el Presidente es “una respuesta muy contundente por parte del estado”, que combina un paquete legislativo con una reforma constitucional que va a permitir “ponerle el nombre a los grupos del crimen organizado y terroristas”.

“Nos va a permitir presentar propuestas de ley que tipifiquen la mera pertenencia a estos grupos criminales organizados y terroristas. Nos va a permitir agilizar y tener más herramientas para incautar rápidamente los bienes, para pegarles donde más les duele, que es el dinero” , argumentó.

De la misma forma, se refirió a que la Agenda va a permitir tener regímenes penitenciarios especializados, y mucho más duros, para el crimen organizado, para lo que están tomando como inspiración la experiencia que “tuvo Italia y muchos otros países que fueron exitosos en combatir el crimen organizado”.

Un “flagelo” que a su juicio no solamente controla y administra el tráfico de droga, la prostitución, la extorsión, el tráfico de armas y el contrabando, sino que hoy busca controlar parte de nuestro territorio y “ha permeado instituciones, como lo hemos visto a través de la corrupción”.

En ese contexto, el ministro sostuvo que las medidas anunciadas por el Mandatario responden al compromiso asumido por el Ejecutivo de enfrentar “el principal problema de los chilenos, que es la inseguridad”.

“Son más de 20 proyectos hoy en trámite, ingresaremos cerca de 15 proyectos en las próximas semanas , poco a poco. Estamos en intensas conversaciones con diversos parlamentarios para que efectivamente este sea una respuesta muy contundente” , detalló.

El secretario de Estado dijo que espera “tener los apoyos para que (los proyectos) sean tramitados de la manera más rápida posible”.

Reforma constitucional y estado de excepción

Además, Arrau se refirió específicamente a la reforma constitucional, la que, a su juicio, es “necesaria porque acá lo que vamos a hacer es de nivel un nivel de profundidad que requiere habilitación constitucional” .

“Yo espero que en las próximas semanas ya empecemos a ver los primeros ingresos de nuevas leyes, junto con una discusión contundente del presupuesto y mejora a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, que son leyes que están en tramitación o que estaremos ingresando en las próximas semanas”, apuntó.

Ante la consulta de si se contempla a las Fuerzas Armada en las calles, argumento que por ahora ellas son un gran aporte en la frontera, en la Macrozona Sur y en las rutas, pero se están analizando algunas modificaciones de los estados de excepción constitucional, para que “el aporte de las FF.AA. pueda ser mayor”.

“Entregarle a las FF.AA., en caso que lo requiera el país, el estado de excepción, y tengan la herramienta y la protección jurídica necesaria. Porque lo que no queremos es que personal policial y militar en cumplimiento de su deber estén después siendo perseguidos por la justicia y por eso tenemos que darle el respaldo jurídico necesario”, señaló al respecto.