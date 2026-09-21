Gobierno lanza Plan Antievasión y lo estrenará en el servicio 107 que une Peñalolén y Huechuraba: desplegarán 90 agentes

Esta jornada, los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y de Economía lanzaron un plan piloto con 90 agentes antievasión en el servicio 107 de Red Movilidad, iniciativa que busca crear una cultura del pago del pasaje y contribuir a disminuir los niveles de evasión en el transporte público.

Bajo la premisa “Pagar el pasaje es un deber”, la iniciativa partirá en el servicio que recorre 13 comunas de Santiago (desde Peñalolén hasta Huechuraba) de la Región Metropolitana, transportando cerca de 13 mil pasajeros diariamente.

Según explicaron las autoridades, los agentes trabajarán en equipos de tres personas por bus, resguardando los accesos delanteros y traseros e instando a quienes intenten ingresar sin pagar a realizar la correspondiente validación.

En total, cubrirán 21 frecuencias diarias, de lunes a viernes, concentrándose principalmente en los horarios punta de mayor demanda: entre las 06.30 y las 08.30 horas, y entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Según explicó el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, la evasión “afecta directamente la sostenibilidad del sistema y perjudica a quienes sí cumplen con su obligación”. En ese sentido, sostuvo, “con este piloto queremos probar una nueva herramienta, medir sus resultados y, si demuestra ser efectiva, evaluar su implementación en otros servicios”.

El Plan Piloto Agentes Antievasión tendrá una duración inicial de 30 días y contempla una inversión del orden de los $100 millones durante su funcionamiento. La expectativa es que la presencia de los agentes tenga un efecto disuasivo y permita reducir la evasión del servicio 107 desde el actual 62,7% a un rango entre 30% y 40%.

Sumado a disminuir la evasión, la estrategia también tiene un objetivo adicional que es aportar a la creación de nuevos empleos.

”En julio lanzamos el Modo Empleo y desde entonces hemos venido trabajando con distintos ministerios con el objetivo de generar más empleo. Este piloto lo habíamos conversado hace un tiempo con el biministro De Grange y lo relevante es que podría escalar hasta los 3.000 nuevos empleos, que son muy necesarios cuando tenemos casi 1 millón de chilenos desempleados", añadió por su parte el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas.

En cuanto al rol que cumplirán los agentes antievasión, se indicó que tendrán una función específica y preventiva, que es resguardar los puntos de acceso de los buses y promover que los pasajeros paguen antes de ingresar. En este sentido, los agentes no son fiscalizadores ni tendrán atribuciones para cursar multas o aplicar sanciones.

Actualmente, las multas por evadir el pasaje en los buses de Red Movilidad van de 1 a 1,5 UTM, es decir entre $71 mil y $107 mil aproximadamente.