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    Bellolio destaca regreso de estatua de Baquedano y aborda eventual vandalización: “Lo vamos a volver a limpiar”

    El alcalde de Providencia encabezó el tradicional desfile en Honor a las Glorias del Ejército, que por primera vez se realiza en avenida Providencia. La actividad rindió honores al general Manuel Baquedano, cuya escultura retornó el pasado 10 de marzo.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bellolio destaca regreso de estatua de Baquedano y aborda eventual vandalización: “Lo vamos a volver a limpiar” JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, encabezó junto a representantes del Ejército de Chile, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería, entre otras autoridades, el tradicional desfile en Honor a las Glorias del Ejército.

    La actividad se realiza por primera vez en avenida Providencia y contempla honores al general Manuel Baquedano, cuya escultura retornó el pasado 10 de marzo.

    Bellolio explicó que tradicionalmente se realizaba un destacamento frente a la municipalidad, con cerca de 500 efectivos, mientras que para esta jornada señaló que serían cerca de 2.000 quienes desfilarían frente a la escultura.

    Bellolio destaca regreso de estatua de Baquedano y aborda eventual vandalización: “Lo vamos a volver a limpiar” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Hoy día va a venir toda la Escuela Militar, van a venir más efectivos, van a ser cerca de 2.000, que van a desfilar hoy día frente al general Baquedano, que es parte de los héroes de nuestra patria”, afirmó.

    El alcalde destacó además el carácter simbólico del lugar y sostuvo que el objetivo de la jornada también apunta a la unidad.

    “Este lugar en donde estamos ha sido el centro simbólico de nuestro país, en donde tantas y miles de personas han venido a celebrar, han venido a convocarse, han venido a encontrarse”, señaló.

    En esa línea, agregó que durante las Fiestas Patrias buscan que el país se una en torno a sus tradiciones y al futuro.

    Bellolio destaca regreso de estatua de Baquedano y aborda eventual vandalización: “Lo vamos a volver a limpiar”

    “Lo vamos a volver a limpiar”

    Consultado por el temor de algunos vecinos ante una eventual nueva vandalización del monumento, Bellolio llamó a la tranquilidad y destacó la utilización de los espacios públicos.

    “Mientras más usemos, mientras más normalicemos el buen uso del espacio público, eso lo hace más seguro”, sostuvo.

    El alcalde afirmó que existe la posibilidad de que alguien intente nuevamente dañar la escultura y aseguró que, de ocurrir, volverán a intervenirla.

    “Es posible que haya algún tipo que quiera venir a dañar nuevamente al general Baquedano. Y si eso es así, lo vamos a volver a limpiar, porque aquellos que quieran imponer la fealdad, nosotros lo vamos a combatir con belleza”, señaló.

    Bellolio destaca regreso de estatua de Baquedano y aborda eventual vandalización: “Lo vamos a volver a limpiar” JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Monumento aún no está completo

    Bellolio explicó además que la recuperación del monumento contempla tres etapas y que todavía falta completar la última.

    Según detalló, primero se concretó el retorno de la escultura del general Baquedano y posteriormente se realizó la limpieza del plinto, que, de acuerdo con el alcalde, tenía 23 capas de pintura.

    Todavía faltan las placas conmemorativas de las batallas de Chorrillos y Miraflores, además de “la gloria y el centinela” ubicados en los extremos y el soldado desconocido.

    Bellolio destaca regreso de estatua de Baquedano y aborda eventual vandalización: “Lo vamos a volver a limpiar” JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Bellolio señaló que esperan que esta tercera y última etapa pueda estar terminada durante el primer semestre de 2027.

    Respecto de la seguridad en el sector, indicó que existen cámaras apuntando hacia el área y una cámara térmica que permite observar durante la noche si personas se acercan. También señaló que Carabineros ha desplegado efectivos durante los últimos meses y que la municipalidad realiza rondas preventivas.

    Más sobre:Jaime BellolioGeneral BaquedanoPlaza Baquedano

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