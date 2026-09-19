García Ruminot pone foco en regiones limítrofes y frontera con Argentina: “Siempre tenemos que tener la mirada puesta”

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, puso el foco en las regiones extremas y limítrofes del país, destacando especialmente la frontera con Argentina, el mar y Magallanes.

“Siempre tenemos que tener la mirada puesta en nuestras regiones extremas, en nuestras regiones que son limítrofes”, afirmó.

En esa línea, García Ruminot sostuvo que es “muy, muy importante” mantener presente “nuestro límite norte, nuestra extensa frontera con Argentina”.

“También, por supuesto, nuestro mar y Magallanes siempre, siempre presente, no solo como ocupación del gobierno, sino también como formando parte de nuestra alma nacional”, agregó.

García Ruminot pone foco en regiones limítrofes y frontera con Argentina: “Siempre tenemos que tener la mirada puesta”

Presupuesto 2027 y Fuerzas Armadas

Consultado por el Presupuesto 2027 y las necesidades de las Fuerzas Armadas, García Ruminot señaló que la discusión presupuestaria debe considerar las diferentes necesidades existentes en el país.

“Son múltiples las necesidades que tiene el país, por supuesto, en educación, en salud, en seguridad, en el trabajo”, sostuvo.

El ministro también señaló que existe una “enorme, enorme dificultad en materia de creación de empleos” y mencionó las restricciones existentes para el próximo presupuesto, además de una economía mundial “cada día más difícil”.

Consultado específicamente por las necesidades de las Fuerzas Armadas considerando los impases diplomáticos con Argentina, respondió: “Sin lugar a dudas”.

García Ruminot pone foco en regiones limítrofes y frontera con Argentina: “Siempre tenemos que tener la mirada puesta” MARIO TELLEZ

Sin embargo, agregó que se debe “tener la capacidad de compatibilizar las distintas necesidades, las distintas urgencias sociales, de tal manera de que el presupuesto 2027 se haga cargo de ellas”.

Finalmente, planteó que la discusión también debe considerar los años siguientes.

“Y no solo el presupuesto 2027, es la programación de los gastos durante los próximos años. Y también, por supuesto, y no solo de los gastos, sino también de las inversiones públicas que necesitamos en las distintas áreas del quehacer nacional”, señaló.