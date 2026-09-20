Irán condiciona reapertura del estrecho de Ormuz: EE.UU. deberá cumplir sus exigencias antes de retomar negociaciones

La condición principal para reapertura del estrecho de Ormuz fijada por Irán este domingo sería el cumplimiento previo de todas las condiciones de parte de Estados Unidos. Mientras lo anterior no ocurra, las autoridades iraníes apuntaron que tampoco habría retorno al estado anterior de las negociaciones.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró que “se han intercambiado mensajes en los que se han aclarado nuestras condiciones de manera explícita a la otra parte a través de intermediarios”.

De esa misma forma, el también jefe negociador con EE.UU. agregó que, según informó la agencia de noticias estatal iraní IRNA, hasta que no se cumplan las condiciones requeridas por Teherán “no habrá posibilidad de volver al estado anterior de las negociaciones ni de reabrir el estrecho de Ormuz” .

Esto en el marco de un ataque del país a un petrolero en el estratégico paso marítimo hace apenas dos días.

Las condiciones de Irán

El principal responsable de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, enumeró previamente, en conversación con el canal de televisión árabe Al Jazeera, las condiciones para poner fin a la guerra con Washington y llegar a un entendimiento.

Entre otras cosas, Teherán exige que Estados Unidos libere los activos congelados, ponga fin a la guerra en todos los frentes y levante el bloqueo a los puertos y buques iraníes. Asimismo, los dirigentes iraníes exigen que Washington no interfiera en los asuntos internos del país.

Estos puntos se basan en el acuerdo de junio, destinado a apaciguar el camino hacia un pacto definitivo. Rezai también exigió que Estados Unidos cumpla primero todas las condiciones antes de proceder a nuevas negociaciones, las cuales abordarían, entre otros temas, el futuro del programa nuclear iraní.

“El mensaje de Teherán es claro e inequívoco: si Washington quiere salir del atolladero en el que se ha metido y evitar enredarse aún más, no tiene más remedio que aceptar los derechos y las condiciones de Irán”, dijo Rezaei a través de X.

Las declaraciones de Qalibaf y Rezaei se producen poco antes de la visita de este domingo a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, uno de los países mediadores entre Teherán y Washington.

Con todo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el pasado viernes que no tiene previstas conversaciones con Irán.