Corea del Norte lanza segundo misil balístico de corto alcance en tres horas hacia el mar de Japón. Imagen referencial.

Corea del Norte lanzó este domingo un segundo misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, apenas tres horas después de un primer lanzamiento registrado desde la misma zona.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó que el segundo lanzamiento se realizó alrededor de las 17.50 hora local desde la zona oriental de Wonsan.

Según el JCS, el proyectil fue lanzado en dirección al mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, y voló más de 600 kilómetros.

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés señaló que Corea del Norte había lanzado un objeto que podría corresponder a un misil balístico y posteriormente indicó que aparentemente ya había caído.

Corea del Norte lanza segundo misil balístico de corto alcance en tres horas hacia el mar de Japón

Dos lanzamientos en cerca de tres horas

Unas tres horas antes, el JCS había reportado otro misil balístico norcoreano de corto alcance, también lanzado desde Wonsan hacia el mar de Japón.

En ese caso, el proyectil recorrió aproximadamente 450 kilómetros.

Los lanzamientos se producen después de que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, rechazara este sábado una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que reclama a Corea del Norte abandonar sus armas y programas nucleares .

Corea del Norte lanza segundo misil balístico de corto alcance en tres horas hacia el mar de Japón. En la imagen, Kim Yo-Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un.

Corea del Norte ya había disparado el sábado de la semana pasada múltiples misiles balísticos de corto alcance desde Wonsan hacia el mar de Japón.

Ese lanzamiento se produjo un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran los ejercicios trilaterales “Freedom Edge”.