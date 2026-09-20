SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Corea del Norte lanza segundo misil balístico de corto alcance en tres horas hacia el mar de Japón

    El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que el segundo proyectil fue lanzado desde la zona oriental de Wonsan y recorrió más de 600 kilómetros. Los lanzamientos se producen después de que Kim Yo-jong rechazara una resolución del OIEA que insta a Pionyang a la desnuclearización.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Corea del Norte lanza segundo misil balístico de corto alcance en tres horas hacia el mar de Japón. Imagen referencial.

    Corea del Norte lanzó este domingo un segundo misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, apenas tres horas después de un primer lanzamiento registrado desde la misma zona.

    El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó que el segundo lanzamiento se realizó alrededor de las 17.50 hora local desde la zona oriental de Wonsan.

    Según el JCS, el proyectil fue lanzado en dirección al mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, y voló más de 600 kilómetros.

    Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés señaló que Corea del Norte había lanzado un objeto que podría corresponder a un misil balístico y posteriormente indicó que aparentemente ya había caído.

    Corea del Norte lanza segundo misil balístico de corto alcance en tres horas hacia el mar de Japón

    Dos lanzamientos en cerca de tres horas

    Unas tres horas antes, el JCS había reportado otro misil balístico norcoreano de corto alcance, también lanzado desde Wonsan hacia el mar de Japón.

    En ese caso, el proyectil recorrió aproximadamente 450 kilómetros.

    Los lanzamientos se producen después de que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, rechazara este sábado una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que reclama a Corea del Norte abandonar sus armas y programas nucleares.

    Corea del Norte lanza segundo misil balístico de corto alcance en tres horas hacia el mar de Japón. En la imagen, Kim Yo-Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un.

    Corea del Norte ya había disparado el sábado de la semana pasada múltiples misiles balísticos de corto alcance desde Wonsan hacia el mar de Japón.

    Ese lanzamiento se produjo un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran los ejercicios trilaterales “Freedom Edge”.

    Más sobre:Corea del NorteJapónMisilAsiaKim Jong-unKim Yo-jong

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia

    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata

    Ministro Poduje adelanta inversión de US$200 millones para generar empleo en el sector de la construcción

    Líderes de RML condenados por ataque al molino Grollmus reciben más de 80 años de presidio

    Desde la oposición al gobierno de Kast: los homenajes a Orlando Letelier a 50 años de su muerte

    Caso Junaeb: Gutiérrez y Gahona logran que Corte de Santiago revise recursos para limitar revisión de celulares incautados

    Lo más leído

    1.
    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    2.
    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    3.
    Oleshky, la ciudad ucraniana ocupada por Rusia que estaría al borde de una catástrofe humanitaria

    Oleshky, la ciudad ucraniana ocupada por Rusia que estaría al borde de una catástrofe humanitaria

    4.
    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    5.
    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata

    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata

    6.
    Hermano de Diana insiste en veracidad de su versión y apunta que Carlos III estaba “eufórico” tras su muerte

    Hermano de Diana insiste en veracidad de su versión y apunta que Carlos III estaba “eufórico” tras su muerte

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT
    Chile

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Líderes de RML condenados por ataque al molino Grollmus reciben más de 80 años de presidio

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Ministro Poduje adelanta inversión de US$200 millones para generar empleo en el sector de la construcción
    Negocios

    Ministro Poduje adelanta inversión de US$200 millones para generar empleo en el sector de la construcción

    Capstone Copper vende mina en México por casi US$ 400 millones y pone foco en Chile y Estados Unidos

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia
    Tendencias

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal
    El Deportivo

    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal

    El impactante accidente que involucró a una chilena en el Ómnium de los Odesur

    Niemann profundiza la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf: “Ojalá pudiera decir algo, pero no tengo ni idea”

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones
    Tecnología

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    Las ciudades preferidas por los nómades digitales en 2026, según Nomads

    Arturo Navarro: “Editorial Quimantú no es replicable; hoy reinan la competencia y el individualismo”
    Cultura y entretención

    Arturo Navarro: “Editorial Quimantú no es replicable; hoy reinan la competencia y el individualismo”

    La mayor crisis en la carrera de Ed Sheeran abre el debate entre pop y política: esto piensan sus fans en Chile

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata
    Mundo

    Oposición anuncia una moción para cesar al ministro del Interior de Perú tras el asesinato de una candidata

    Xi Jinping en Washington: qué esperar de la primera visita de Estado del líder chino a EE.UU. en una década

    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?
    Paula

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18