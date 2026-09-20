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    Ascienden a cuatro los muertos por el ataque ruso de este sábado sobre la región de Kiev

    Tkachenko denunció que la región de Kiev viene siendo objetivo de los ataques del Ejército ruso desde este sábado, incluidos los distritos de Fastiv, que ha sido el más afectado, de Vishgorod, Obujiv y Buchanski.

    Por 
    Europa Press
    Ataque ruso en Kiev, Ucrania. imagen referencial. Foto: @IuliiaMendel

    Las autoridades ucranianas informaron este domingo de la muerte de otro menor de edad por el ataque que las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron en la víspera sobre la región de Kiev, sumándose así a las otras tres que se registraron.

    “Lamentablemente, tenemos noticias trágicas. Un niño herido en un ataque enemigo en el distrito de Vishgorod falleció en el hospital”, comunicó el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, a través de un mensaje en sus redes sociales.

    “Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos del fallecido. Esta es una pérdida irreparable”, expresó Tkachenko, quien recordó que ya en la víspera una madre y sus dos hijos fallecieron en Fastiv como consecuencia de uno de estos ataques.

    Tkachenko denunció que la región de Kiev viene siendo objetivo de los ataques del Ejército ruso desde este sábado, incluidos los distritos de Fastiv, que ha sido el más afectado, de Vishgorod, Obujiv y Buchanski. “Los ataques con drones en la región continúan”, alertó.

    Más sobre:RusiaUcraniaKievFuerzas Armadas

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