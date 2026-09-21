Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

Presley Gerber , hijo de la reconocida modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció este domingo a los 27 años .

El joven había desarrollado una carrera en la industria de la moda y durante los últimos años había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

Según informó la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Gerber murió mientras se encontraba en un centro de rehabilitación .

Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

La autopsia aún no ha sido completada y, por el momento, no se ha informado la causa de su muerte.

El fallecimiento fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Cindy Crawford y Rande Gerber, quienes pidieron privacidad para la familia durante este momento.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, señaló Jenkins.

Su carrera como modelo

Nacido en California en 1999, Presley era el único hijo varón de Cindy Crawford y Rande Gerber.

Al igual que su hermana Kaia, siguió los pasos de su madre e ingresó desde joven al mundo del modelaje.

A los 16 años debutó en las pasarelas para la firma italiana Moschino . Posteriormente, desfiló para reconocidas casas de moda como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.

También protagonizó campañas para marcas como Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega, además de aparecer en publicaciones como GQ Style y The New York Times Style Magazine.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Gerber también se desempeñó como inversionista y empresario.

Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

Sus problemas de salud mental

En los últimos años, Presley comenzó a hablar abiertamente sobre sus dificultades personales.

En 2023, durante una aparición en el podcast Studio 22, contó que la salud mental era una parte importante de su vida y manifestó su intención de utilizar sus plataformas para generar conciencia sobre el tema .

También creó “Mental Health Mondays”, una iniciativa en la que conversaba sobre salud mental y sus propias experiencias.

En diciembre pasado, publicó un video en Instagram en el que detalló los medicamentos que utilizaba y habló de sus dificultades con la salud mental, los ataques de pánico y la dependencia a ciertos fármacos.

La publicación posteriormente fue eliminada.

Su hermana Kaia también se refirió recientemente a los problemas de adicción de Presley en una entrevista con Vogue , donde señaló que habían afectado a toda la familia y destacó que su hermano había decidido mostrarse abiertamente frente a los demás.

Antes, en 2019, Presley había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Posteriormente fue condenado a tres años de libertad condicional, además de cumplir un programa para conductores ebrios y dos días de servicio comunitario.

En 2020 también llamó la atención por tatuarse en la mejilla derecha la palabra “misunderstood” (“incomprendido”), explicando que así se había sentido durante gran parte de su vida. Con el tiempo, el tatuaje desapareció.