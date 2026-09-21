50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

Hay mujeres que están construyendo Chile desde la ciencia, el deporte o la tecnología. Otras lo hacen desde una organización comunitaria, un emprendimiento o una iniciativa creada para resolver un problema cotidiano. Desde distintos lugares, todas pueden dejar huella y cambiar la vida de quienes las rodean.

Para reconocerlas, Genias abrió las postulaciones a la cuarta edición de 50 Genias del Año, iniciativa que ha destacado a mujeres por su impacto, innovación, resiliencia y liderazgo.

“Hay Genias en todas partes, en distintos rubros, edades y realidades. Esta edición nace para reconocerlas donde estén y mostrar que no hay una sola forma de transformar tu entorno”, explica Jimena Zapata, fundadora y CEO de Genias.

Este año, Falabella presenta la edición y participa en la categoría con su programa Fuertes y Fantásticas. A ella se suman, con sus respectivas categorías, Entel Empresas (Vanguardia y Comunidad), Kotex (Bienestar y Deporte), Blue Express (Mujer Digital), VSPT (Inspira y Transforma), Unilever (Mujeres en STEM) e IKEA (Sostenibilidad y Medioambiente), completando las siete categorías de esta edición.

En sus ediciones anteriores, el reconocimiento ha distinguido a mujeres de trayectorias muy distintas, como la bailarina Sara Nieto; la astrónoma y divulgadora científica Tere Paneque; la nadadora de aguas abiertas Bárbara Hernández; Gina Ocqueteau, primera mujer en presidir el directorio de SQM; y Andrea Valín, gerenta general de Uber Chile.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre. Después, un jurado integrado por representantes de las organizaciones participantes, junto con Marca Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez, seleccionará a las 50 mujeres que serán reconocidas en una ceremonia durante diciembre.

Si al leer esto pensaste en alguien que está dejando huella desde su trabajo o en su comunidad, puedes nominarla. Y si te viste reflejada, también puedes participar.

El formulario está disponible en Genias.cl.