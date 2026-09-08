SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Se fueron de Santiago buscando una vida mejor junto al mar. Pero una infidelidad terminó con su matrimonio. Con los años, el dolor dio paso a una nueva forma de familia.

    Por 
    María José Lira

    Terminé la universidad y me fui a vivir un año a Buenos Aires. Allí conocí al hombre que sería mi marido durante trece años. Formamos una familia, vivimos en Santiago junto a sus hijos y a nuestra hija, hasta que un día decidimos cambiar la ciudad por la playa. Creíamos que comenzábamos una vida mejor.

    Lo que imaginé como un paraíso terminó convirtiéndose en el período más difícil de mi vida.

    Llegué a un lugar donde no conocía a nadie. Un pueblo pequeño, de círculos muy cerrados. Él trabajaba prácticamente todo el tiempo y, en medio de esa soledad, llegó la pandemia. Poco después apareció una vecina más joven. Recuerdo haber sentido una intuición inmediata. Le dije a mi marido: “Ojo con ella, tiene sed de cariño”. Nunca imaginé que esa frase terminaría siendo una premonición.

    Ella intentó acercarse a mí, hacerse mi amiga, pero yo nunca permití esa cercanía. Mientras tanto, él acumulaba excusas, mentiras y ausencias. Hasta que un día ya no pude seguir sosteniendo la incertidumbre. Lo enfrenté y, finalmente, confesó que mantenían una relación.

    Le pedí que se fuera de la casa. Terminó viviendo justo frente a la mía y ella, a pocas cuadras. En un pueblo pequeño, en plena pandemia, conviví durante meses con una herida abierta y expuesta frente a todos. Fue un dolor inmenso.

    Con el tiempo nació el hijo de ellos. Y, aunque pueda parecer difícil de entender, ese niño marcó un antes y un después en mi forma de mirar lo que había pasado. Su llegada me hizo comprender que ellos habían construido una nueva historia y que la nuestra realmente había terminado. Entendí que me habían dejado de amar y que, aunque eso duele profundamente, también forma parte de la experiencia humana.

    Obviamente, nunca compartiré la manera en que ocurrió. Una cosa es aceptar que alguien puede dejar de amarte y otra muy distinta es cómo decide actuar frente a eso. Sin embargo, con los años también pude ver que quizás ese golpe tan brutal terminó obligándonos a enfrentar algo que probablemente venía de antes: seguíamos aferrados a una relación sostenida más por la costumbre, el miedo y las obligaciones que por el amor.

    También entendí que construir una vida juntos exige algo más que sentirse atraído por el otro. Requiere compartir una mirada, valores y un proyecto común. Y nosotros, con el tiempo, dejamos de mirar hacia el mismo lugar. Nuestra línea editorial dejó de ser la misma.

    Hoy nuestra historia es completamente distinta. Conseguimos transformar una separación muy dolorosa en una nueva forma de familia. No fue algo inmediato. Hubo que dejar atrás la rabia, aprender a relacionarnos desde otro lugar y entender que, aunque nuestra vida como pareja había terminado, seguíamos teniendo vínculos que nos unían.

    Fuimos construyendo una relación basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Sus hijos siguen siendo parte de mi vida y su hijo menor ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Aprendí que el amor no siempre termina cuando termina una relación. A veces simplemente cambia de lugar. Se convierte en respeto, en cuidado, en gratitud y en la decisión consciente de seguir construyendo, especialmente cuando hay hijos de por medio.

    Ya no somos pareja, pero sí un gran equipo. Él está cuando lo necesito y yo también estoy cuando él me necesita.

    Sé que muchas personas no entienden este tipo de vínculo. Algunas me han cuestionado por haber dejado atrás la rabia después de todo lo que pasó, como si hacerlo significara olvidar el daño, ponerme en segundo lugar o quererme menos. Yo no lo veo así. Para mí no había otra opción: no quería que la guerra definiera el resto de nuestras vidas.

    Transformar la rabia en respeto, el dolor en aprendizaje y el resentimiento en paz ha sido, probablemente, el mayor acto de amor que he vivido. Porque entendí que una pareja puede terminar, pero los vínculos importantes, cuando se cuidan con generosidad, pueden encontrar una nueva manera de existir.

    Más sobre:AmorHablemos de AmorRelacionesSeparaciónInfidelidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza

    Fundación Jaime Guzmán estrena programa para jóvenes con Keiko Fujimori como invitada estelar

    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    Furor en el Metro por la MichiBip!: se vendieron 10 mil unidades de la tarjeta en solo 2 horas

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    Lo más leído

    1.
    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    2.
    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    3.
    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    4.
    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18
    Chile

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Fundación Jaime Guzmán estrena programa para jóvenes con Keiko Fujimori como invitada estelar

    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza
    Negocios

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza

    Estados Unidos triplica sus recompras de deuda a US$ 6.000 millones

    Chris Bannister tras salir de Wom: “Ha llegado el momento de emprender otra aventura”

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha
    El Deportivo

    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha

    Registro Civil reconoce al nuevo directorio de la Federación de Tenis y Milovan Kegevic se niega a salir de Cerro Colorado

    “Pellegrini sabe; nos ha hecho mejores”: cómo la mano del Ingeniero marca el triunfal regreso del Betis a Champions

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP
    Cultura y entretención

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    “Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

    Quinta Edición de Feria Aparte llega a Independencia

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas
    Mundo

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    Estados Unidos niega que la Guardia Revolucionaria de Irán haya alcanzado dos de sus destructores en Medio Oriente

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar 10 objetivos de EE.UU. por cada bombardeo norteamericano

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera