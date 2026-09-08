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    Rolando Jiménez resulta con graves lesiones tras ser atropellado por un camión en Providencia

    El histórico exdirigente del Movilh fue trasladado al Hospital Salvador, donde permanece consciente y es sometido a exámenes para determinar el alcance de su condición. El conductor del vehículo fue detenido, y no contaba con licencia de conducir.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Juan Pablo Andrews
    Foto: Movilh

    El histórico exdirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, resultó herido este martes tras ser atropellado por un camión en la comuna de Providencia.

    El conductor del vehículo abandonó inicialmente el lugar sin prestar auxilio y fue detenido cerca de 40 minutos después por Carabineros.

    De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 16.00 horas en la intersección de avenida Francisco Bilbao con calle Andacollo, cuando un camión atropelló al peatón de 66 años.

    El mayor Ignacio Ramírez, de la 19ª Comisaría de Providencia, explicó que, tras el suceso, el conductor huyó del lugar. La información proporcionada por testigos permitió activar las coordinaciones con la central de cámaras de la Municipalidad de Providencia.

    “Una persona adulta de 66 años de edad, quien cruzaba la vía, fue impactado, atropellado por un camión, el cual se desplazaba por el lugar. Una vez que se produce este accidente, el conductor se da a la fuga del lugar”, relató el oficial.

    Según detalló, personal municipal logró ubicar el vehículo a algunas cuadras del sitio del accidente y alertó a patrulleros de seguridad ciudadana que se encontraban en las inmediaciones. Tras ser interceptado, el conductor quedó retenido hasta la llegada de Carabineros, cuyos funcionarios concretaron su detención.

    “Se logra dar alcance al vehículo, es interceptado y rápidamente llega personal de Carabineros que procede a la detención de este sujeto”, detalló.

    El conductor, de 47 años, reconoció su participación en el accidente. Carabineros informó que se trata de un ciudadano chileno que no había obtenido licencia de conducir y que el vehículo mantenía la revisión técnica vencida.

    El chofer involucrado registra reiteraciones por delitos cometidos previamente, aunque no mantenía órdenes de detención vigentes

    Víctima permanece hospitalizada

    Tras el atropello, Jiménez fue trasladado hasta el Hospital Salvador, donde permanece internado. Carabineros precisó que presenta lesiones de carácter grave, aunque sin riesgo vital.

    “En cuanto a la víctima, en estos momentos se mantiene internada en el hospital con lesiones de carácter grave, sin riesgo vital. Está siendo estabilizada y atendida por los facultativos médicos”, señaló el mayor Ramírez.

    En tanto, los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para determinar la dinámica del accidente.

    El detenido, en tanto, pasará a su primer control de detención durante este miércoles, de acuerdo con la instrucción entregada por la Fiscalía.

    Respecto del procedimiento realizado en el lugar, Carabineros informó que tanto el conductor como la víctima fueron sometidos a una prueba respiratoria, la que en ambos casos arrojó ausencia de alcohol.

    Rolando Jiménez

    Dinámica del atropello

    Uno de los aspectos que todavía debe ser determinado corresponde a la dinámica exacta del accidente y, particularmente, a la luz del semáforo que tenía cada uno de los participantes al momento del impacto.

    El mayor Ramírez explicó que el cruce de Francisco Bilbao con Andacollo se encuentra regulado por semáforos, aunque precisó que no corresponde a un paso peatonal.

    “Por el momento es una situación que se mantiene en investigación en base al estudio de las cámaras que se encuentra verificando personal de Carabineros”, señaló.

    Por ello, aclaró que todavía no es posible establecer si el peatón o el vehículo ingresaron al cruce con luz roja.

    “No es aún preciso establecer si la persona o el móvil pasan con luz roja del semáforo”, acotó, agregando que será necesario recoger testimonios de personas que hayan presenciado el accidente y revisar las imágenes disponibles.

    Por ello, se está analizando una cantidad de registros provenientes de cámaras públicas y privadas ubicadas en el sector, para reconstruir la secuencia de los hechos.

    Movilh confirma atropello

    El Movilh confirmó que la víctima corresponde a Rolando Jiménez y comunicó que el exdirigente permanece consciente y bajo atención médica.

    El organismo agregó que Jiménez estaba siendo sometido a diversos exámenes para determinar la gravedad de sus lesiones y manifestó especial preocupación debido al Parkinson que padece.

    La organización expresó además su apoyo al exdirigente, a quien calificó como una figura histórica de su trayectoria.

    Más sobre:Rolando JiménezMovilhAtropelloProvidenciaAccidenteCarabinerosNacional

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