SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Hamas ve “correcto” pero “insuficiente” el veto de Reino Unido al comercio con asentamientos israelíes

    Así lo señaló el grupo palestino, aludiendo al anuncio realizado por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, y en particular a su “uso del término ‘limpieza étnica’ para describir los crímenes cometidos por los colonos” israelíes en Cisjordania.

    Por 
    Europa Press
    Miembros de las fuerzas policiales palestinas aparecen en una calle del campamento de refugiados de al-Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 11 de octubre de 2025. Foto: Rizek Abdeljawad/Xinhua Rizek Abdeljawad

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha valorado este martes el veto anunciado por Reino Unido, Canadá y Francia al comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania como un paso “en la dirección correcta”, pero “insuficiente”.

    El grupo palestino así lo ha señalado, aludiendo al anuncio realizado por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, y en particular a su “uso del término ‘limpieza étnica’ para describir los crímenes cometidos por los colonos” israelíes en Cisjordania.

    Ambas acciones “son pasos importantes en la dirección correcta, pero insuficientes”, ha manifestado su portavoz, Basem Naim, en unas declaraciones recogidas por el diario Filastin, vinculado a Hamas.

    “Lo que se necesita para lograr la estabilidad y la paz en Palestina y fuera de ella es la aplicación inmediata de las resoluciones internacionales pertinentes y el enjuiciamiento de los criminales de guerra de ‘Israel’, a semejanza de los tribunales nazis de Núremberg, en Alemania”, ha agregado Naim.

    El ministro de Asuntos Exteriores británico anunció además que Reino Unido adoptará sanciones contra otro grupo de colonos extremistas detrás de actos de violencia contra comunidades palestinas, así como una ampliación de las medidas vigentes por violaciones de Derechos Humanos para que permitan actuar con mayor rapidez para disuadir la expansión de los asentamientos.

    El Ejecutivo de Andy Burnham ha adoptado estas medidas en coordinación con Francia y Canadá, que tomarán acciones similares para prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales. Londres ha recordado que se suman así a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya han adoptado o iniciado el proceso para vetar el comercio con los territorios ocupados.

    Más sobre:HamasReino UnidoasentamientosIsraelEd MilibandCisjordaniaAndy Burnhamlimpieza étnicaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza

    Fundación Jaime Guzmán estrena programa para jóvenes con Keiko Fujimori como invitada estelar

    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    Furor en el Metro por la MichiBip!: se vendieron 10 mil unidades de la tarjeta en solo 2 horas

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    Lo más leído

    1.
    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    2.
    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    3.
    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas

    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas

    4.
    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán

    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán

    5.
    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    6.
    Ucrania eleva a cerca de 1,5 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la guerra

    Ucrania eleva a cerca de 1,5 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la guerra

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Galatasaray en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Arsenal en TV y streaming

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18
    Chile

    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    Fundación Jaime Guzmán estrena programa para jóvenes con Keiko Fujimori como invitada estelar

    Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza
    Negocios

    Costa llama a prepararse por la irrupción de la tecnología en el empleo, pero que no sea vista como una amenaza

    Estados Unidos triplica sus recompras de deuda a US$ 6.000 millones

    Chris Bannister tras salir de Wom: “Ha llegado el momento de emprender otra aventura”

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha
    El Deportivo

    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha

    Registro Civil reconoce al nuevo directorio de la Federación de Tenis y Milovan Kegevic se niega a salir de Cerro Colorado

    “Pellegrini sabe; nos ha hecho mejores”: cómo la mano del Ingeniero marca el triunfal regreso del Betis a Champions

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP
    Cultura y entretención

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    “Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

    Quinta Edición de Feria Aparte llega a Independencia

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas
    Mundo

    “Trump-a-palooza”: La inusual convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas

    Estados Unidos niega que la Guardia Revolucionaria de Irán haya alcanzado dos de sus destructores en Medio Oriente

    Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar 10 objetivos de EE.UU. por cada bombardeo norteamericano

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera