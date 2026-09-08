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    Isla, el último en sumarse: las sombras que marcan la despedida de los históricos de la Generación Dorada en el fútbol chileno

    El excarrilero se suma a los campeones de América que ya dejaron la actividad. El lateral tuvo un cierre marcado por las críticas en Universidad Católica y Colo Colo. Tras el retiro, otros integrantes de la Generación Dorada que encontraron espacio en la televisión.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Isla, el último en sumarse: las sombras que marcan la despedida de los históricos de la Generación Dorada en el fútbol chileno. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Mauricio Isla fue el último en anunciarlo. A los 38 años, el lateral confirmó su retiro del fútbol después de varios meses sin encontrar club. Su último partido había sido el 28 de noviembre de 2025, cuando defendía a Colo Colo en la derrota por 3-0 ante Cobresal. Casi un año después, sin jugar, decidió cerrar su carrera.

    El adiós del exlateral llega después de una última etapa marcada por las críticas. Su regreso a la UC en 2022, el club donde se formó, terminó anticipadamente en medio de cuestionamientos de los hinchas por su rendimiento y compromiso. En Colo Colo tampoco logró cerrar con una valoración positiva. Pese a ser titular durante su primera temporada y campeón, su rendimiento en 2025 fue objeto de críticas.

    Su caso es similar con el de otros bicampeones de la Copa América que tuvieron un cierre abrupto. Mauricio Pinilla terminó su carrera en 2021 después de su paso por Coquimbo Unido, condicionado por una lesión en la rodilla. El retiro fue seguido casi de inmediato por su llegada a la televisión: ESPN lo incorporó como comentarista. Posteriormente tuvo participaciones en programas de TVN.

    En su último tiempo como jugador, vivió una abrupta salida de la U. Luego jugó en Coquimbo. Hoy el exariete continúa ligado a los medios, pero también ha protagonizado episodios fuera de la cancha. Polémicas ligadas al mundo del espectáculo.

    El caso de Jorge Valdivia también ha estado marcado por la exposición pública. El exmediocampista dejó el fútbol en 2022, luego de su último paso por Necaxa, y anunció su decisión mientras ya participaba de espacios televisivos. A diferencia de otros exseleccionados, su etapa posterior al fútbol ha estado condicionada por un proceso judicial.

    Jorge Valdivia en un partido de exjugadores. LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    De la cancha a la televisión

    Para otros campeones de América, la televisión se convirtió en el siguiente destino casi inmediatamente después del retiro. Jean Beausejour dejó el fútbol a comienzos de 2022. El lateral había terminado su etapa en Coquimbo Unido y explicó entonces que la decisión estuvo relacionada con su situación familiar. Después comenzó una etapa en los medios, donde pasó a participar como comentarista.

    Claudio Bravo siguió un camino similar. El arquero anunció su retiro en agosto de 2024, a los 41 años, después de dos décadas de carrera y pasos por Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y el Betis. Tras dejar la actividad, llegó a ESPN como panelista.

    Johnny Herrera ya había iniciado su transición hacia los medios antes de que se retiraran varios de sus compañeros. El exarquero pasó a desempeñarse como panelista en TNT Sports. En la misma cadena televisiva, Gonzalo Jara también encontró una continuidad profesional. Además comenta en radio.

    Retiros sin anuncios ni despedidas

    En el otro extremo están quienes fueron dejando el fútbol sin una transición pública. José Pedro Fuenzalida terminó su etapa como jugador después de la temporada 2022 en la UC. Durante más de un año permaneció alejado de las canchas sin confirmar públicamente que no volvería a jugar. En febrero de 2024 ratificó que había decidido retirarse. Para entonces estaba viviendo en Estados Unidos junto a su familia y había comenzado a trabajar en nuevos proyectos. Hoy está radicado en España.

    Matías Fernández fue un caso distinto. El exvolante sí comunicó formalmente su retiro, en febrero de 2023, después de su última temporada en Deportes La Serena. Su regreso a Colo Colo, en 2020, no fue el ideal: fue parte del equipo que peleó el descenso. El otrora ganador del premio al Mejor Jugador de América posteriormente organizó un partido de despedida en el estadio Monumental y se ha mantenido vinculado al deporte a través de proyectos personales.

    Mark González, Pedro Pablo Hernández, José Rojas y Fabián Orellana tuvieron procesos diferentes. González terminó su carrera en 2019, hace ya siete años, después de un proceso final marcado por lesiones. El Tucu dejó la actividad en 2024 en San Martín de Tucuman sin una exposición comparable a la que tuvieron otros integrantes de la generación.

    Rojas cerró su etapa profesional en Curicó Unido en 2022 y también optó por mantenerse lejos de los grandes focos. Recién este año organizó un partido de homenaje con excompañeros de la U. Orellana, en tanto, representa uno de los casos más particulares: el delantero no realizó un anuncio formal de retiro. Su salida de la actividad se produjo tras irse de la UC, en silencio.

    Felipe Gutiérrez también tuvo un retiro de bajo perfil como futbolista, pero es el único de este grupo que ya inició una carrera como entrenador. Comenzó a trabajar en cuerpos técnicos y durante 2026 asumió como DT de La Serena. Su último club como futbolista había sido Universidad de Concepción.

    Edson Puch también cerró su carrera durante este año. A los 40 años, el delantero anunció en julio que dejaba el fútbol debido a las molestias que arrastraba en el tobillo. Había regresado recientemente a Deportes Iquique, tras un primer reitro.

    Los que siguen

    Mientras una parte de la Generación Dorada terminó su carrera, todavía quedan nombres importantes en actividad. Marcelo Díaz, por ejemplo, anunció en agosto que la actual es su última temporada como futbolista.

    Charles Aránguiz continúa jugando en la U, es compañero de Carepato, al igual que Eduardo Vargas. El Príncipe y Turboman son titulares. El ‘21′, si bien es el capitán, hoy es suplente.

    Arturo Vidal, en tanto, es puntal en Colo Colo, hoy reconvertido a defensor central. Gary Medel también permanece en el fútbol chileno, aunque durante la temporada ha tenido escasa continuidad en Universidad Católica debido a una seguidilla de lesiones.

    Alexis Sánchez, otro emblema de la Generación Dorada, es el que sigue en el extranjero. El delantero llegó al Montreal de la MLS para continuar su carrera en Norteamérica. Un eventual retorno a Chile se ve muy lejano.

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