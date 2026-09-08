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    NotCo anuncia venta de su negocio en Brasil a menos de dos meses de su salida de Argentina y Uruguay

    El grupo inversor local Ferrara fue el comprador del negocio, anunció la empresa de alimentos. Tal como sucedió en el caso de Argentina y Uruguay, Notco no reveló los detalles financieros de la operación.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Matias Muchnick, CEO de Notco. Andres Perez

    NotCo continúa achicando su negocio en Latinoamérica. La startup anunció esta vez que llegó a un acuerdo para vender la operación en Brasil al grupo inversor local Ferrara.

    “Celebramos este hito, que reconoce el valor y el camino construido en estos 6 años. Un equipo de personas talentosas que, con convicción y mucho trabajo, se lanzaron al ambicioso proyecto de construir una marca disruptiva que proponía una nueva forma de pensar, hacer y alimentar, y que logró conquistar a millones de consumidores brasileños que hoy la eligen a diario”, dijo la empresa en LinKedIN.

    Con esta venta se inicia “una nueva etapa” en la startup que, según ella, acelerará la “expansión y escala” de la marca en ese país. En el post, la firma dice que esta será potenciada por una “gran capacidad” de distribución a nivel nacional e internacional, conocimiento del mercado local y sinergias con sus negocios.

    NotCo vende su negocio en Brasil a grupo inversor local Ferrara

    “Gracias al equipo que lo hizo posible. A los que fueron parte de esta historia, a los que la escriben hoy, y a los que la van a seguir contando mañana. Se abre un capítulo nuevo, con más alcance y más impacto”, sostuvo.

    En una reflexión en esa misma red social, el CEO de la empresa, Matías Muchnick, recordó cómo el unicornio chileno arribó al mayor mercado de la región.

    “Es de locos pensar que en 7 años llevamos a NotCo desde una reu en SP con el CEO de Grupo Pão De Açúcar que nos llamó porque había leído de NotCo en un vuelo de TAM (si, así de viejos estamos) a las mesas de millones de brasileros de Nordeste a las lindas costas “do Sul”“, manifestó el ejecutivo.

    El anuncio se produce a menos de dos meses de su salida de Argentina y Uruguay, negocio que vendió a la empresa productora de alimentos y bebidas argentina Molinos Río de la Plata, propiedad de la familia Pérez Companc.

    Tal como sucedió con el negocio en esos países, Notco no reveló los detalles financieros de la operación.

    Cierre en Norteamérica

    La compañía tuvo un rápido crecimiento y sus operaciones llegaron incluso a América del Norte. Sin embargo, al cabo de un tiempo inició un repliegue.

    En febrero de 2025, Notco cerró sus oficinas en Nueva York y encargó a la empresa Kraft Heinz Co las operaciones de sus productos en Estados Unidos y Canadá. Con esto, se utilizaría la infraestructura de Kraft Heinz para vender los productos de NotCo en el mercado norteamericano, excluyendo a México.

    El director ejecutivo y fundador de la startup, Matías Muchnick, aseguró a Bloomberg que en adelante se enfocarían en rentabilizar la empresa. “Pasar la operación de EE.UU. a una compañía de la escala de Kraft, con las métricas de costos de ellos, es un no brainer”, dijo Muchnick.

    NotCo se dedica a producir alimentos de origen vegetal con el fin de replicar el sabor, la textura, el aroma y la nutrición de los productos de origen animal.

    La gran innovación de la empresa fundada por Karim Pichara, Pablo Zamora y el propio Muchnick, fue el uso de la inteligencia artificial (Giuseppe) para la elaboración de sus productos.

    El inicio de NotCo estuvo pensado solo en esta tecnología, pero “fuimos obligados por el sistema a ser una marca”, señaló el ejecutivo y rostro más visible de la marca en el programa Money Talks.

    En esa conversación indicó que en un inicio era complicado instalarse y crecer dentro de otras marcas, por lo que tuvieron que hacer sus propios productos de consumo masivo.

    Tras ese desarrollo y el éxito de la marca, esta misma tecnología le permitió a NotCo instalarse en otras empresas con éxito, las que acudían a la ella para reemplazar ingredientes de sus productos, situación que los llevó a expandirse. Tal es el caso de M&M’s, que complicados con la escasez del cacao, llegaron hasta NotCo para buscar una solución.

    “El objetivo era; dame algo que reemplace sensorialmente el cacao de manera perfecta. Yo puedo reducir un 25% el total del cacao que yo tengo dentro de cada M&M’s”, graficó.

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